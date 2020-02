Sonen blev en dotter: ”Du är fortfarande mitt barn”

I 20 år hade Anders Nilsson haft en son. Det har han inte längre.

Under en bilfärd hem till Klippan förändrades allt – och ingenting.

September 2017.

Anders Nilsson landar på Kastrup efter en vecka i värmen. Måns, 20, plockar upp med bil och börjar köra hem mot Klippan.

En av dem vet att detta blir sista resan för far och son. Den andre vet det inte.

– Det är inte mycket konversation fram till Åstorp. Jag försöker inleda samtal, men det blir i princip bara ja och nej som svar, minns Anders Nilsson.

Tystnaden bryts när de svänger av motorvägen mot Klippan. Modet räcker inte till att säga det på svenska. Engelska känns mer tryggt.

”I don´t find the right word... But, I am transgender”.

Alltså: ”Jag är en transperson”.

Från den här stunden finns inte Måns längre. Han blir hon och heter Alexia Nilsson.

Nu är det pappan som letar efter orden.

Klippan, uppväxtåren.

På Snyggatorpsskolan bär en pojke jeans fastän han hatar dem. Klädseln rymmer inte en tråd rosa eller lila. Ändå är det hans favoritfärger.

– Jag försöker bara passa in med killarna. Men jag relaterar mer till tjejer och umgås mest med dem. På fritiden kollar vi på film och pratar om allt möjligt, minns Alexia Nilsson tillbaka.

Trots ansträngningarna finns mobbarna där under hela grundskoletiden. Glåporden träffar hårt.

På gymnasiet i Helsingborg lugnar det ner sig. Det är en mer mogen och accepterande miljö. Samtidigt händer något inombords.

– Jag har i nästan hela mitt liv känt att det är något som inte stämmer. Nu börjar jag lite komma underfund med det.

Efter studenten väntar jobb direkt på Klippan Yllefabrik. Privat blir en kvinnlig kompis ett avgörande stöd i att ta de första trevande stegen.

– Vi testar med namn, bland annat Alexia, och säger ”hon” och ”henne” om mig. Det känns mycket bättre än ”han” och ”honom”.

För första gången provar hon också att bära klänning, kjol och högklackat. Hon går runt i kompisens lägenhet, landar framför spegeln.

Vad ser du?

– Jag ser lite mer av den jag faktiskt är.

Och vem är det?

– Alexia.

Alexia Nilsson byter om till jeans och tröja innan hon lämnar lägenheten. Proceduren upprepas ett par gånger innan det är dags för nästa fas. Hon minns det som igår.

På Väla köps en svart kjol, en vitrödrandig crop top (magtröja) med långa ärmar och en lila variant med kortare ärmar. De låtsas att kläderna är till kompisen.

– Men jag kollar ut dem i alla fall.

Sommaren 2017.

Vi är här framme vid juli 2017. Hemma hos pappan i Klippan – hon bor växelvis hos sina skilda föräldrar – gömmer hon direkt kläderna i en garderob. Belöningen kommer snart. Pappan ska nämligen träna spinning senare på kvällen. När han har stängt dörren efter sig väntar hon i fem, tio minuter. Samma säkerhetsmarginal tas ut inför hans återkomst.

Där emellan – en stunds frihet som kvinna.

Alexia har några veckor tidigare kommit hem från en resa till Mallorca. Hon tas emot med välkomstmiddag av båda föräldrarna. Efter maten visar hon dem kartor med sömntabletter och antidepressiva. Det är en första signal utåt om den process som pågår i henne.

Pappan frågar om skälet till medicineringen men får inget klart svar. Han vill heller inte pusha för hårt.

Sanningen kommer slutligen fram under bilturen i september. Det snurrar i skallen på pappan.

– Fastän jag vet vad ”transgender” är, så finns en snabb tanke: ”Vad är det?” Sedan är det bara lättnad. Jag förstår varför du har mått så dåligt. Jag säger nog: ”Vad skönt!”

Pappans reaktion föser ner de sista kilona från axlarna. Alexia Nilsson möts inte av avståndstagande, så som hennes kompis i samma situation drabbats av.

– Det är skönt att ha sagt det. Med tanke på att du inte skäller ut mig förstår jag att du ändå är okej med det, säger hon om känslan i bilen.

Februari 2020.

Mycket har hänt sedan bilturen.

Alexia Nilsson, 22, tar emot i svart blus med spetsade ärmar som matchar de luftiga byxorna i samma färg. Rosa och lila finns förstås också i kollektionen. Till våren åker den ljusa, blommiga favoritklänningen fram.

Det under uppväxten kortklippta håret går i rött och når halvvägs ner på ryggen. Alexia Nilsson lät det börja växa hösten 2017 samtidigt som steget ut i offentligheten som kvinna togs.

Till hennes lättnad har glåporden och de dömande blickarna varit få. Tvärtom upplever Alexia Nilsson en större acceptans än hon trott, även om det smärtar att bli kallad ”han" ibland. Hon betonar att även mamman har gett sitt helhjärtade stöd från start.

Vad betyder det för dig att fullt ut leva som kvinna?

– Väldigt mycket. Det går knappt att förklara med ord. Vissa dagar tidigare ville jag inte ens gå upp ur sängen. Jag kände att, jag orkar inte mer. De dagarna finns inte längre. Jag har hittat mig själv och mår mycket bättre.

Pappa Anders fick en dotter i stället för en son. Hur var det? Omvälvande, förstås.

– Jag kunde aldrig ana att det fanns en kvinna i din kropp. Men jag har alltid trivts med din mjuka personlighet, och du är samma människa nu. Du är fortfarande mitt barn, säger han.

Alexia Nilsson utreds nu av sjukvården för att få diagnosen transsexualism. En sådan krävs för att kunna ändra det juridiska könet till kvinna och för att genomgå kirurgiska ingrepp.

Samtidigt, runtom i samhället, finns det unga personer som just nu går igenom det hon har tagit sig ur. Till alla dem skickar hon en hälsning:

– Våga ifrågasätta normen och vara er själva.