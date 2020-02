Bil körde in i mitträcke på E6 i höjd med Häljarp

En bil körde under måndagseftermiddagen in i mitträcket på E6 i höjd med Häljarp. Olyckan orsakade stora trafikstörningar då vägen fick stängas av i södergående riktning under bärgningsarbetet.

Olyckan inträffade vid 16-tiden.