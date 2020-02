Holy skapar sig själv på nytt

Fakta

Holy är Hannes Ferm, född 1994 i Piteå.

Förutom att göra skivor som Holy sysselsätter sig Ferm också som musikproducent, just nu för bandet Makthaverskan, och som student på Konstfack i Stockholm.

"Ryder" är hans tredje fullängdare, som följer "All these worlds are yours" (2018) och "Stabs" (2015).

I samband med släppet av "Ryder" spelar Holy live några datum: 28/2 Stockholm, 13/3 Malmö, 14/3 Göteborg.