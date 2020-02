Mer lyxig facklitteratur på årets rea

Nu unnar vi oss påkostade fackböcker, gamla guldkorn och fyller på barnens bokhylla. I tider då allt fler lyssnar på litteratur är bokrean den fysiska bokens tid att stå i centrum. Här är årets pärlor.

Det är under julhandeln som allra flest köper böcker. Förra året såldes det litteratur för 246 miljoner kronor i december, enligt statistik från Svenska bokhandlarföreningen. Under bokrean-månaden i februari shoppade vi för 108 miljoner, vilket var den näst mest inkomstbringande månaden. Bokrean drar in pengar.