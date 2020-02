Översvämningarna i Knäred har drabbat både privatpersoner och företag hårt. Mycket talar för att det kan komma att bli ännu högre flöden i Lagan framåt onsdag och torsdag efter nya regn som väntas under tisdagen. Bara i Knäred väntas 35 millimeter under tisdag och onsdag.

I lördags gick SMHI utmed en klass 3-varning för höga flöden i Nissan och Lagan och översvämningarna blev ett faktum under lördagskvällen. Det har fallit stora mängder regn utmed Lagans drygt 24 mil långa sträckning vilket resulterat i översvämningar.

Knäred är hårdast drabbat i Laholms kommun och då främst fastigheter kring Lagavägen och Dalavägen.

– Det blev akut i helgen och värst är områdena utmed Lagavägen och Dalavägen i Knäred, säger Andreas Nilsson på räddningstjänsten i Laholms kommun.

Nilsson berättar att pumparna går för högtryck i området och att det trycker upp vatten ur avloppsbrunnarna.

Vid Flammabadets camping står campingägaren Leif Jönsson och kan knappt tro att det som skett sker. Med fem veckor kvar till säsongsstarten står hela området under vatten.

– När man står här och tittar mår man inte så bra. Det går inte att bedöma skadorna innan vattenståndet gått ner. Men jag är positiv, vi ska öppna 1 april.

Receptionen och två av stugorna på campingen står som indränkta öar i det som i vanliga fall är lummig tallskog.

– Det går inte beskriva och Flammabadet är en katastrof, säger Leif som med kort varsel fick hjälp att flytta sin egen husvagn när vattnet steg oroväckande snabbt.

– Vattnet steg upp till hjulhuset och det gick inte att köra in med personbil. Då kom en bybo med fyrhjuling och det var guld värt, säger han och pekar på en del av trätrallen, som varit campingägarens altan, flutit bort i riktning mot Krokån.

En bit längre bort utmed Lagan arbetar Ola Sandström, vd på Krima Rostfritt, med att få bukt med helgens översvämning. Företaget har med grävmaskiner vallat in hela industrifastigheten som tagit in mycket vatten.

– Vid 17-tiden i lördags började vattnet stiga och det gick väldigt snabbt. När det var som värst fick vi gå i vadarstövlar. Vi fick ringa 112 och räddningstjänsten har varit helt fantastiska, berättar Ola.

Situationen för företagets maskinpark är osäkert och verksamheten ligger nere.

– Det blir ingen produktion den här veckan. Vi ska se över skadeläget men vårt fokus har varit på att få ut allt vatten. Vi har många nya maskiner och vi hoppas att de inte är skadade, säger Ola Sandström.

Måndagens torra väder var en skänk från ovan, men från samma ovan väntar stora mängder nederbörd de närmaste dagarna. Knäred är fortsatt det enskilt största riskområdet men även i Laholm nedanför Lagans sista kraftverk förbereds insatser.

– Vi har sökt nationell hjälp och beställt översvämningsbarriärer som vi kommer att placera ut, säger Andreas Nilsson och berättar att Lagavägen i Laholm (som svämmade över under helgen) ligger i riskzonen och framförallt fastigheterna nära Gröningen och Motorhalland.

Parkeringen nedanför restaurang Gröna Hästen kommer att stängas och eventuella insatser kan också komma att krävas vid Ängstorps reningsverk.

Allt talar för att vi inte sett kulmen på vattennivåerna. Bara över Knäred väntas 35 millimeter regn under tisdag och onsdagen. Sen följer allt vatten från djupaste Småland och söderut.

Henrik Jatkola, kraftverkschef på Statkraft, berättar att det är en balansakt att reglera vattnet i Lagan från Gnosjö/Vaggeryd hela vägen ner till Laholm och ut i Kattegatt.

– Vi släpper på så mycket vi kan men vi måste se Lagan som en helhet. Ljungby har också problem och släpper vi på för mycket där så drabbar det Knäred ännu hårdare. Vi är i kontakt med alla tre länsstyrelser i Jönköping, Kronoberg och Halland, räddningstjänsten och SMHI.

Årsmedelvärdet för flödet förbi kraftstationen i Laholm ligger på kring 90 kubikmeter per sekund. Under helgen och måndagen har det släppts på mer än det fyrdubbla – över 400 000 liter per sekund!

– Det är så mycket vatten att mätaren vi har inte klarar av att registrera, säger Henrik Jatkola och fortsätter:

– Vi rustar och är förberedda för mycket vatten de kommande dagarna och det ska vi klara.

Vad de olycksdrabbade längs med Lagan inte behöver, förutom nederbörd, är västlig vind. En parameter som inte går att påverka är havsvattennivån. Blåser det västlig vind så trycker det in vatten i Lagan och värre översvämningar hotar.

Kraftverkschefen uppmanar människor att vara väldigt försiktiga när de inspekterar Lagans framfart.

– Det är ett skådespel men vattnet underminerar marken och det finns risk för ras och skred. Så betrakta det på avstånd och med god säkerhetsmarginal.