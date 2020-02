Översvämningsrisken i Halland fortsatt hög

Översvämningsriskerna längs Nissan och Lagan är fortsatt stora och SMHI:s klass 3-varningar för extrema flöden ligger kvar. I Halmstad väntar räddningstjänsten nu på 15 000 sandsäckar, som ska hjälpa till att stoppa flödena att nå hotade hus.

Räddningstjänsten och kommunstyrelsen i Halmstad begärde under söndagen nationell förstärkning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Under måndagen väntas omkring 1 500 meter barriärer och 15 000 sandsäckar nå de drabbade områdena i södra Halland.

– Det väntas mer regn på tisdag och vi vill ligga i framkant. I Åled är vattnet i Nissan just nu på topp vid åkanten. Så det är inte mycket mer som behövs, säger Johan Wallin, inre befäl på Räddningstjänsten i Halmstad, till Hallandsposten

Regnet, vattennivåerna och blåsten har också fått konsekvenser för tågtrafiken i landets södra delar. Under söndagen ställdes tågtrafiken på en rad sträckor in, men under natten meddelade Trafikverket att tåglinjerna på sträckorna Varberg–Borås och Borås–Herrljunga åter öppnats för trafik.

Klass 3-varningarna med extremt höga flöden ligger kvar för Nissan, från Hyltebruk till mynningen i Halmstad, och Lagan, från Bolmån till mynningen i Laholmsbukten.

En klass 3-varning innebär enligt SMHI ”extremt väder” som kan innebära ”stor fara för allmänheten”.

Att den högsta varningsklassen utfärdats för de båda vattendragen i Hallands och västra delarna av Kronobergs län beror på ihärdigt regnande den senaste tiden. Under måndagen kommer det enligt SMHI dock inledningsvis inte mer regn över de värst drabbade områdena.

Mer regn väntas däremot komma in under kvällen. Då väntas även vinden tilta och tisdagen kan bli blåsig. Under natten mot tisdag övergår regnet delvis till snöfall i de inre delarna av Hallands och Kronobergs län. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall i en stor del av Götaland.

– Det kan då bli snöhalka, men snön väntas delvis övergå i regn eller blöt snö så på många håll får den svårt att ligga kvar, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Det nederbördsområdet drar sig under tisdagen långsamt norrut mot Svealand.

Övriga landet kan se fram emot en måndag som i stort blir solig, med mellan 0 och 5 plusgrader upp till södra Dalarna och längs södra Norrlandskusten. Norra Dalarna och övriga Norrland får mellan 0 och 5 minusgrader. Undantaget är fjällen, där det väntas snöfall och en hel del blåst.