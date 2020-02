Som ny pappa i ett nytt land är det kanske inte alltid så lätt. Det kan Perstorps kommuns projektledare, Ahmad Korabi, intyga. Nu är projektledaren involverad i ett projekt, som ska slussa nyblivna pappor in i samhället.

Ahmad Korabi, 43, är uppvuxen i Syriens huvudstad Damaskus men bor numera i Helsingborg. Han minns uppväxten som trygg och kärleksfull i den stad som i dag präglas av krig och oroligheter. Trots skilda världar i förhållandet mellan Sverige och Syrien, finner Ahmad en hel del likheter mellan länderna. Barnuppfostran.

– I de båda länderna tar vi hand om våra barn och tar med dem ut i naturen. I Syrien arbetar papporna, medan mammorna är hemma med barnen. Men utanför arbetstid är det pappan som tar hand om barnen. Precis som i Sverige finns det rättigheter för barnen, däribland gratis undervisning i skola och på universitet, säger han.

För fem år sedan lämnade Ahmad hemlandet för ett nytt främmande land – Sverige. Han hade fått ett nytt arbete samtidigt som han stoltserade sig som nybliven pappa, då han precis fått sitt andra barn. I dag har han tillsammans med sin hustru en son och två döttrar. Två av barnen är födda i Sverige.

Efter att ha blivit pappa i ett nytt land, kan han konstatera att det inte är helt problemfritt i att bilda sig en uppfattning om hur saker och ting fungerar här. Det krävs nyfikenhet, tid och språkkunskaper för att ta sig fram.

– När jag fick mitt första barn här ville jag veta vilka rättigheter och skyldigheter jag hade. Tack vare mina kunskaper i engelska och kollegor som stöttade mig, fick jag väldigt bra information. Hade jag vare sig haft engelskkunskaper eller bra kollegor, hade det varit mycket svårare för mig, säger Ahmad Korabi.

I dag arbetar han som projektledare på Perstorps kommun och vill dela med sig av sin egen kunskap och sina erfarenheter i ett nytt integrationsprojekt: ”Pappa i det nya landet”.

Under våren kommer han tillsammans med kollegan Björn Magnusson, bjuda in till diskussioner gällande om hur det är att vara pappa i ett nytt land. Till en början har fem nyblivna pappor med utländsk bakgrund bjudits in till träffarna. Och förhoppningen är att de under våren kan känna att deras frågor har blivit besvarade.

– Vi vill fungera som en sorts vägledare för att slussa in dem i samhället. Diskussionerna behöver inte enbart handla om hur en går till väga för att exempelvis söka dagisplats. Det kan också bli diskussioner om vart man går och träffas eller hur man går med i en förening. Det blir väldigt öppet och fritt, säger Ahmad Korabi.

Efter den första träffen är Ahmad mycket nöjd. Under träffen diskuterade gruppen bland annat grunderna i hur socialförvaltningen fungerar, vad socialstyrelsen innebär och vilka skolor i närområdet som finns att tillgå. Flera träffar är på gång samtidigt som intresset för projektet bara växer.

– Det är flera som har hört av sig och vill vara med. Nästa gång är vi uppemot tio personer som träffas. Några av dem som var här på vår första träff har spridit vidare ordet till släkt och vänner, säger Ahmad Korabi.

Träffarna för "Pappa i det nya landet" pågår under hela våren till och med den 30 maj. Föranmälan görs via Perstorps kommuns hemsida.