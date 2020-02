Stockholms guldbro försenad – fick vända utanför Lissabon

Fartyget med guldbron till Slussen i Stockholm som skulle passera Helsingborg under veckan har blivit försenad.

Efter att ha legat still vid Gibraltar under flera veckor stävade i slutet av förra veckan fartyget äntligen norrut. Men det kom inte långt. Under helgen fick det vända strax norr om Lissabon.

Den exakta orsaken till förseningen är oklar men tidigare har vädret varit gjort att skeppet, som är just extra väderkänsligt, fått bida sin tid.

Under söndagen låg skeppet, det 229 meter långa specialfartyget Zhen Hua 33 som bär den 140 meter långa Slussenbron, strax söder om Algarvekusten.

När det kan göra ett nytt försök att korsa framför allt den vindutsatta Biscayabukten är oklart.

Förseningen gör i alla fall det omöjligt för skeppet att hinna passera Helsingborg i mitten av veckan som tidigare var planen. I bästa fall kan ekipaget nu vara framme i våra farvatten till helgen, men också det är en ytterst osäker prognos.