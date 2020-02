Mycket svag andra halvlek fällde OV

Bara sex mål i andra halvlek – sätt själva valfri stämpel på den extremt svaga siffran.

Ett redan dystert förlustkonto för OV Helsingborg blev ännu värre borta mot Redbergslid.

Handbollsligan, Redbergslid-OV Helsingborg 27–19 (13–13)

Med sex sekunder kvar av den första halvleken bokstavligen bombade niometersskytten Linus Nilsson in 13–13 borta mot Redbergslid. Det var ett resultat in till vilan som inte hade gått att förutse med den första kvarten i åtanke.

– Vi får en riktigt dålig start den första kvarten. Samtidigt är det ändå fortfarande ganska jämnt. Båda lagen har svårt att göra mål i starten. Sen släpper det lite för oss och vi har lyckats äta oss i kapp, sa OV:s Emil Andersson i C Mores livesändning.

Efter 14.40 tog OV sin andra time out. Ställningen då: 7–2. Två mål på en kvart är ju inget annat än direkt uselt. Det korta taktiksnacket där gjorde susen. OV:s tredje mål kom efter 15.13, och just Emil Andersson bidrog starkt till att OV hittade en väg in matchen med sina tre raka mål, 8–5, 10–6 och 10–7.

Det ska sägas att Redbergslids målvakt Kristian Zetterlund länge var omutlig, tjugo minuter in i matchen hade han en räddningsprocent på 62.

Linus Nilsson var ju borta på grund av magsjuka i förlusten senast mot jumbon Varberg. Han visade sin betydelse för detta OV när han reducerade till 12–11, och till 13–12 och sen satte han redan nämnd kvittering.

3.13 in den andra halvleken var en vändning på plats. Emil Hansson gav OV ledningen för första gången i matchen. På resultattavlan stode det nu 14–15.

Men. Ständigt detta men som dyker upp under OV:s säsong 2019/20. Det tog över fjorton minuter (!) till nästa OV-mål... Däremellan gjorde Redbergslid sju och så var den kvällen också körd.

Därmed tvingades Mats Engblom till en trist start som ny huvudtränare. Han tog över efter sparkade Krister Lindgren, men hade åtaganden som hindrade honom från att coacha mot Lugi och Varberg. Mats Engblom har alldeles uppenbart ett jättejobb framför sig att via kval, som det sannolikt blir, rädda kvar OV i Sveriges högsta liga.