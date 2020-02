Brandsta-Glenn om att gruppen valts in i Melodifestivalens Hall of Fame: ”Det är helt galet”

På lördag blir det stor Hall of Fame-show i samband med Andra chansen av Melodifestivalen. Bland välkända namn som Siw Malmkvist, Monica Zetterlund, Lill Lindfors och Ted Gärdestad dyker även Brandsta City Släckers från Helsingborg upp.

Brandsta City Släckers i samband med framträdandet i Melodifestivalen 2002. Bild: Lars Brundin

Under 2020 har 48 personer och historiska insatser valts in i Melodifestivalens Hall of Fame.