Därför grävs gatorna upp på Högaborg

Det blir avspärrningar och omledningar av trafiken i flera månader när vattenledningsnätet på Högaborg och Eneborg renoveras.

Det är Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, som gräver i gatorna på Högaborg och Eneborg samt en del på Söder. Framför allt är det på Gasverksgatan som arbetet märks, eftersom gatan är helt avstängd för genomfartstrafik mellan Wieselgrensgatan och Bjäregatan. Men också på Nedre Eneborgsvägen pågår det arbeten.

Det är den befintliga vattenledningen som får ett nytt innerhölje, så kallad relining. Metoden innebär att hela gatan inte behöver grävas upp för att byta ut ledningarna, utan en slags "strumpa" förs in i de befintliga rören och bildar på så sätt ett nytt ytskikt inuti ledningarna. Man lägger så att säga ett nytt rör i det gamla slitna gjutjärnsröret.

I samband med arbetet görs också en del andra anpassningar av exempelvis avloppsledningarna i området.

Arbetet pågår till och med maj månad. De nya ersättningsrören förs in via ett antal hål som grävs på olika platser utmed gatan under arbetets gång.

För den som kör bil eller cyklar i området innebär arbetet en hel del begränsningar, särskilt med tanke på att också Södra Stenbocksgatan är helt avstängd för trafik på grund av arbetet med att bygga nya bullermurar. Ett jobb som blivit försenat och som nu inte kommer att vara klart förrän i slutet av mars månad.