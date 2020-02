”Drängarna ska inte vara med för att vinna”

Fakta

Jimmy Jansson föddes 1985 i Hagfors.

I grundskolan startade han gruppen Poets, som tävlade i Melodifestivalen 2002 med låten "What difference does it make". Han fick sitt genombrott i tv-programmet "Fame factory" året därpå.

2005 var Jimmy Jansson tillbaka i Melodifestivalen, nu som soloartist med låten "Vi kan gunga". 2007 tävlade han med bidraget "Amanda".

Sammanlagt har 34-åringen skrivit 21 låtar i Melodifestivalen. I år tävlar han med Mohombis "Winners", Hanna Ferms "Brave", Robin Bengtssons "Take a chance", Mendez featuring Alvaro Estrellas "Vamos amigos", Malou Prytz "Ballerina" och Drängarnas "Piga och dräng"

Jimmy Jansson har även skrivit bidraget Ben & Tans låt "Yes", som är favorittippat i den danska motsvarigheten till Melodifestivalen.