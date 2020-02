Jon Fosse kan få Bookerpriset

Norrmannen Jon Fosses ”Septologien I-II” och den tyske författaren Daniel Kehlmanns ”Tyll” är båda nominerade till Internationella Bookerpriset. 13 romaner översatta till engelska från åtta olika språk har valts ut till den långa listan. Bland dessa finns ”Serotonin” av fransmannen Michel Houllebecq och ”Faces on the tip of my tongue” av Emanuelle Pagano, även den skriven på franska.

Årets lista omfattar också en roman skriven på farsi, ”The enlightenment of the greengage tree” av Shokoofeh Azar samt en roman på afrikaans, ”Red dog” av Willem Anker.

Den korta listan presenteras den 2 april. Årets pristagare tillkännages den 19 maj.