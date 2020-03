VGLT och WRY blir ett

Under 2020 spelar WRY:s och VGLT:s damer under gemensam flagg. Laget kommer spela i division 4 som VGLT/WRY.

– Jag kände att det var tvunget att det fick hända något. Annars skulle vi inte ha något damlag i WRY under säsongen, säger initiativtagaren Sven-Åke Åkesson.

Både VGLT och WRY ser positivt på sammanslagningen. Bild: Johan Wilmarstrand Jönsson Eldsjälen kontaktade VGLT:s tränare Magnus Bergman som tog frågan vidare till sina spelare. Där var intresset för en sammanslagning odelat positivt.