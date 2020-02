Flera brister i Höganäs upphandlingar

Direktupphandlingar som aldrig borde ha gjorts. Dålig dokumentation och styrning. Kommunrevisorerna har granskat kommunens upphandlingar och hittat flera brister och upphandlingar som kan strida mot lagen.

Nu ska kommunen vidta åtgärder.

Peter Schölander (M), ordförande i kommunstyrelsen, håller med om revisionens kritik vad gäller upphandlingar. ”Vi ska bli bättre”. Bild: Anders Malmberg

Kommunrevisorerna har via revisionsbyrån Ernst and Young gjort en granskning av hur Höganäs kommun sköter sig vad gäller upphandlingar. Rapporten visar på flera brister trots att kommunen har en upphandlingspolicy som uppdaterades så sent som 2018.