”Sopranos”-skådespelare gör podd om serien

Fakta

"Talking Sopranos" blir den senaste i en lång rad poddar som går igenom en hel låt- eller albumkatalog, eller alla avsnitt i en tv-serie, eller i vissa fall varje minut i en film.

Några exempel på sådana poddar:

"The X-files files", i vilken komikern och skådespelaren Kumail Nanjiani och gäster dissekerar samtliga avsnitt av tv-serien "The X-files".

"U talkin' U2 to me?". Djupa diskussioner om bandet U2:s katalog varvas med trams, larv och besök av bandmedlemmarna. Programleder gör komikern Scott Aukerman och skådespelaren Adam Scott. Podden fick en fortsättning i "R U talkin' REM re: me?", där det är bandet REM som står i fokus.

"Star wars minute". "Star wars"-filmerna analyseras, med fokus på en minut i taget. Podden har sänts sedan 2013 och har tre filmer kvar att ta sig an.

"Lundellbunkern". Programledartrion Tommie Jönsson, Maja Åström och Johannes Klenell kavlar upp flanellärmarna och ger sig i kast med den vresige rockräven Ulf Lundells livsverk.

"Kentpodden". Sveriges Radios podcast som följer bandet Kents resa till sina sista konserter, ett album i taget.