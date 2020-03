Detta vet vi om de svenska coronafallen

Än så länge har 13 personer insjuknat i det nya coronaviruset i Sverige. Detta är vad vi vet om fallen.

Wuhanresenären

Det första svenska fallet upptäcks i Region Jönköping, den 31 januari. Det är en kvinna i 20-årsåldern som har besökt staden Wuhan i Kina, varifrån viruset först började spridas. Hon konstateras vara smittad med viruset en vecka efter att hon landat i Sverige. Kvinnan uppges må bra och enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning av kvinnans kontakter har hon inte utsatt andra i Sverige för risk att smittas.

– Hon har agerat på ett föredömligt sätt. Hon har haft kunskap om sjukdomen och när hon har fått symtom har hon kontaktat sjukvården, sade Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Första fallet i Göteborg

Det dröjer närmare en månad efter det första fallet innan ett nytt fall konstateras i Sverige. Den 26 februari testar en man i 30-årsåldern positivt för viruset på Sahlgrenska i Göteborg. Mannen har besökt norra Italien, vilket är det värst drabbade virusområdet i Europa. Mannen insjuknade tre dygn efter att ha återvänt till Sverige, enligt sjukvården.

– Vi bedömer att vi har goda förutsättningar att identifiera dem som blivit exponerade. Det handlar inte om någon större grupp. Mannen reste inte i något större sällskap och var inte smittsam när han reste, sade smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Dagen därpå berättar dock Thomas Wahlberg att man har identifierat ett fyrtiotal personer som kan ha blivit exponerade för mannens smitta.

Virus från Italien

Den 27 februari, dagen efter att det andra fallet i Sverige konstaterats, meddelar sjukvården på kvällen att ytterligare fem personer har smittats av det nya coronaviruset.

Tre av dem rör personer i Västra Götaland, samtliga i 30-årsåldern. Två av dem har haft nära kontakt med den person som tidigare visat sig vara smittad i regionen. De har hittats via aktiv smittspårning.

Den tredje personen har nyligen själv varit i norra Italien.

– Vi bedömer att vi har kontroll över situationen, men vi kommer att behöva kontakta väldigt många personer nu, sade Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, till Göteborgs-Posten.

Nu upptäcks även det första fallet i Stockholm. De gäller en medelålders kvinna som en vecka tidigare har kommit hem från en resa i Iran. Iran är ett av de länder som drabbats hårdast av det nya coronaviruset.

Det sista fallet upptäckts i Region Uppsala, och rör en kvinna som exponerats för viruset när hon vistats i Tyskland. Själv säger kvinnan att hon smittats av en person från Italien.

– Hon började få symptom först när hon var i Sverige, så det finns ingen anledning att tro att hon smittade andra på flyget hem, sade Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Smittan från Iran

Ett dygn senare, fredagen den 28 februari, konstateras ytterligare fyra personer i Sverige vara smittade av det nya coronaviruset. Två av dem i Region Stockholm och ett vardera i Region Uppsala och Region Jönköping.

De två personer som smittats i Stockholms län är närstående till den medelålders kvinna som bekräftades smittad dagen innan, efter en resa till Iran. Personerna hålls isolerade på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik, meddelar sjukvården.

– De hittades under smittspårningen. När personerna kom in för provtagning hade de hosta och feber, sade smittskyddsläkaren Per Follin till TT.

Även det nya fallet i Uppsala rör en person som har varit i Iran. Vården meddelar att smittspårning i det fallet har inletts.

Jönköpingsfallet är en man i 50-årsåldern som har besökt norra Italien. Han kom till Sverige den 24 februari, insjuknade den 25 och kontaktade då infektionskliniken i Jönköping, där han testades dagen därpå..

”Han vårdas nu på infektionskliniken medan vi arbetar med smittspårning där vi kartlägger alla hans kontakter. Vi tror dock att han haft mycket få kontakter, även under resan hem till Sverige”, uppgav smittskyddsläkaren Malin Bengnér i ett pressmeddelande.

Fallet har ingen koppling till det första fallet i Jönköping från den 31 januari.

Fall 12 och 13

Lördagen den 29 februari konstateras ytterligare två fall, det ena i Västra Götaland och det andra i Stockholmstrakten. Den nya person som smittats i Stockholms län har koppling till den medelålders kvinna som hade rest i Iran, och har upptäckts tack vare smittspårning.

Fall nummer fem i Västra Götalandsregionen har själv smittats i Iran, och har inga kopplingar till tidigare identifierade fall i Sverige. Smittskyddsläkaren Peter Ulleryd beskriver kontaktspårningen i det nya fallet i Västra Götalandsregionen som ”begränsad” i omfattning.

– Vi har rutiner och dem följer vi alltid. De som har störst risk att smittas, och som vi ser smittas, är de som är riktigt nära. Och det kan röra sig om familj, boende under samma tak, eller att man arbetar lång tid tillsammans i ett mindre utrymme inomhus.