Civilförsvar och militärt försvar går hand i hand, ett starkt civilförsvar stärker det militära försvaret, betonar Eliasson på måndagens DN Debatt.

Allt hänger ihop. Så är det.

Men Eliasson får ställa sig i kö.

Propåerna från honom och MSB – hur rimliga de än är – är förmodligen inte vad regeringen allra helst vill höra just nu. I Rosenbad och på försvarsdepartementet har de ansvariga med försvarsminister Peter Hultqvist (S) i spetsen andra och mer överhängande bekymmer.

I höst är det dags för ett nytt försvarsbeslut för åren 2021–2025. Den breda enighet som ett tag tycktes råda i den parlamentariska försvarsberedningen är som bortblåst.

Då, i början av förra sommaren, talades det om den största militära upprustningen sedan 1940-talet. Ett avgörande skäl var bedömningen från en i det närmaste enig försvarsberedning – endast Vänsterpartiet avvek – med innebörden att ett väpnat anfall mot Sverige inte kan uteslutas. Fram till år 2025 skulle det årliga försvarsanslaget höjas från 56 till 84 miljarder kronor.

Men snart uppstod oenighet om finansieringen. Det fick till följd att de forna allianspartierna, M, C, L och KD, inte skrev under beredningens rapport. I slutet av sommaren nåddes så en uppgörelse mellan regeringen och C och L.