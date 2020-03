Performancekonstnären Ulay har avlidit

Han blev känd för den utmanande, ibland farliga konst han iscensatte med Marina Abramovic. Nu har den tyske performancekonstnären Ulay, Frank Uwe Laysiepen, gått bort i cancer, 76 år gammal, skriver The Guardian

Duon var partners både i livet och konsten, under åren 1976–1988. De blev kända för sin serie ”Relation works”, där deras symbios stod i centrum. Iscensättningarna kunde vara farliga, som i det verk då Ulay riktade en pil mot Abramovics hjärta. Samarbetet och förhållandet avslutades i verket ”The lovers” från 1989, då de gjorde en rituell vandring från varsin ände av Kinesiska Muren för att mötas och skiljas.

Ulay blev först känd som fotograf. Efter att ha brutit upp från Abramovic återvände han till fotografyrket, och experimenterade bland annat med en kamera som skapade bilder större än honom själv.

2010 överraskade han Marina Abramovic genom att sätta sig mitt emot henne under en performance på Museum of Modern Art i New York. Året därpå fick han diagnosen cancer i lymfkörtlarna. 2015 stämde han sin forna partner på pengar, men de blev vänner igen och medverkade två år senare i samma film, ” The Story of Marina Abramovic and Ulay”.