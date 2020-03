Medan Sverige rustar för militära angrepp österifrån glöms de verkliga hoten bort, menar Folke Schimanski.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

I år ska man och kvinna gå ur huse för totalförsvarsövningen TFÖ 2020. I själva verket är det ingen totalförsvarsövning. Det militära försvaret ska enligt den senaste politiska uppgörelsen få 84 miljarder kronor 2025. Men för civilförsvaret har Försvarsberedningen föreslagit 4,2 miljarder kronor vid samma tidpunkt, alltså bara några futtiga procent jämfört med det militära. TFÖ är en övning på ett ben.

Klart otillräckligt, enligt generaldirektören för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), som menar att vårt civilsamhälle är alarmerande oförberett för kris och krig. Det finns till exempel ingen myndighet som är ansvarig för livsmedelsförsörjningen. Och vi ser ju att också beredskapen i fred fallerar: ständiga it-haverier hos myndigheter och sjukhus, leveransproblem för medicinsk utrustning till lasaretten, trögvalsat maskineri vad gäller skogsbränder, you name it.

Häromveckan inträffade i Swedbank ett it-haveri som drabbade nära 8 miljoner kunder. En skojfrisk människa kunde utan vidare göra om Båstads kommuns hemsida. Polisens mejltabbar gällande Frontex är hårresande. Hur ska då den civila beredskapen kunna fungera i ett tänkt krig?

Under tiden övar våra militärer årligen krig med Nato-styrkor på svensk mark. Medan B 52:orna dundrar över Österlen, existerar i dagens Sverige inga beredskapslager, ja det finns ingen civil beredskapsstrategi överhuvudtaget. I Finland har man hunnit betydligt längre än vi. Självförsörjningen i Finland är dessutom högre, livsmedelsimporten uppgår endast till 25 procent. Den motsvarande siffran för Sveriges vidkommande är 50 – medan våra myndigheter vid andra världskrigets utbrott var bekymrade över en matimport på knappt 30 procent!

I år ska ett tjog myndigheter ge sina slutsatser om vad som behövs för att vår civila beredskap ska kunna fungera. Vi har alltså inte kommit till planeringsstadiet än. Tills vidare överlämnar statsmakten ansvaret till oss medborgare genom en liten broschyr om hur vi lämpligen ska hantera kris eller krig. Det är allt, hela bördan läggs på oss.

Vi, inte staten, ska vara beredskapssmarta idag. Sålunda går preppingrörelsen på högvarv. Det är business i det: det saluförs överlevnadspaket med bland annat solladdad vevradio, nödsovsäck, frystorkad mat, dynamolampor och en flora av krishandböcker. Man kan slå mynt av rädsla.

1939 var hotet lättolkat: en galen Führer satte världen i brand. År 2020 måste vi anpassa oss till en mycket mera komplex hotbild. I dag behöver vi en generell beredskapsmodell som fungerar för alla möjliga scenarier: väpnade angrepp, cyberattacker, it-haverier, terror och framför allt klimathotet.

Som vi ser är kriser i vår vardag legio och högst påtagliga. I jämförelse med dem är det militära hotet från öst närmast en fiktion. Där bör vi gå en annan väg: minska spänningarna i Östersjöområdet och istället hitta samarbetsområden runt havet, framför allt i miljöfrågor.

Den konfrontationspolitik vi nu hänger oss åt gör precis tvärtom.

Vi behöver ett nytt beredskapstänk som är anpassat till tidens krav, inte marschera vidare i gamla kängor.

