Malou Prytz inlagd på sjukhus efter Mello

16-åriga Malou Prytz hann knappt lämna Andra chansen-scenen innan hon lades in på sjukhus – för att operera blindtarmen.

På sitt Instagram-konto delade hon under måndagen med sig en bild av droppet hon hade bredvid sig i sjukhussängen. ”Jag har ont men mår under omständigheterna bra”, hälsar hon via sin presskontakt Ellen Fjæstad till Aftonbladet.