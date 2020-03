Per T Ohlsson

I en tid av förlamande polarisering kan denna plötsliga påminnelse om vår gemensamma utsatthet, bortom alla sociala och kulturella skrankor, också bli en erinran om betydelsen av vår viktigaste gemensamma tillgång.

Egentligen var det bara en tidsfråga innan den kusliga jämförelsen skulle dyka upp i diskussionen: att spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, kan utlösa den svåraste pandemin sedan spanska sjukan för hundra år sedan.

Två svenska professorer i virologi, Niklas Arnberg i Aftonbladet och Fredrik Elgh i Svenska Dagbladet, har nyligen gjort denna koppling, liksom miljardären och filantropen Bill Gates i ansedda New England Journal of Medicine.

Spanska sjukan var en influensa som 1918–1920 drog fram över hela världen. Den kulminerade 1918, under första världskrigets slutfas.

Tidigare beräknades spanska sjukan ha släckt omkring 20 miljoner människoliv, fler än antalet stupade soldater i världskriget, men modernare beräkningar ger vid handen att det kan ha rört sig om 50–100 miljoner dödsoffer. Men det var inte influensan i sig som gjorde pandemin så dödsbringande. Det var att den hos många smittade ledde till lunginflammationer, ofta med dödlig utgång.

Allt tyder på att det var amerikanska trupptransporter över Atlanten som förde smittan till Europa. Namnet på farsoten, spanska sjukan, är alltså missvisande.

Att den försågs med detta epitet beror på att det neutrala Spanien inte censurerade nyheter. Därför kom de första rapporterna om epidemin från Spanien.

Ett Reuterstelegram, publicerat av svenska tidningar i slutet av maj 1918, framstår i efterhand som ett slående exempel på aningslöshet:

”Konungen, premiärministern och flera andra ministrar ha insjuknat. De lider af en mystisk sjukdom, som uppträder öfver hela Spanien och har angripit 30 procent af befolkningen.

Sjukdomen anses inte vara farlig.”

Med viss bävan ägnas dagens krönika åt ett ämne som jag, rent faktamässigt, har haft anledning att fördjupa mig i.

Under arbetet med boken 1918 – året då Sverige blev Sverige (Albert Bonniers Förlag, 2017) låg fokus på slutstriden om den allmänna och lika rösträtten, men det var omöjligt att förbigå spanska sjukan. Här hemma avled 40 000 människor på grund av viruset, varav 27 000 under 1918. Bara i oktober det året dog nästan 10 000 svenskar.

Med ett viktigt undantag, historikern Margareta Åmans gedigna avhandling från 1990, är forskningslitteraturen om spanska sjukans konsekvenser i Sverige ganska begränsad. Jag fick söka mig till tidningsartiklar, bevarade ögonvittnesskildringar och provinsialläkarrapporter för att förstå katastrofens vidd: en hel nation som från morgon till kväll hukade under begravningsklockornas dånande sorgesång, de ihållande ambulansutryckningarna, de panikartade öppningarna av provisoriska sjuksalar och nya kyrkogårdar, de stängda skolorna och nöjesetablissemangen, de lokala förbuden mot folksamlingar.

Det var omskakande läsning.

Naturligtvis föreligger det stora skillnader mellan då och nu.

Kunskapen om virus och hur de sprids och muterar var närmast obefintlig 1918; det talades, lite diffust, om att spanska sjukan orsakades av ”en bacill”. Idag är epidemiologi och virologi etablerade och utvecklade discipliner.

De sanitära förhållandena – trångboddhet, smuts, usla arbetsvillkor – kan inte jämföras med dagens.

Ransoneringarna till följd av kriget – det neutrala Sverige hade varit avspärrat i fyra år – var drakoniska. Numera råder helt andra förutsättningar.

En kombination av medicinska och tekniska framsteg och internationella samarbeten innebär att det idag finns betydligt bättre möjligheter än 1918 att dämpa en pandemi.

Likafullt är det i en likhet mellan då och nu som vi kan finna ett slags lärdom, eller rent av hopp, ifall världen nu står inför en påfrestning som kan jämföras med spanska sjukan. Det handlar om vår gemensamma sårbarhet – och därmed vår gemensamma mänsklighet.

Spanska sjukan fick sitt första svenska fäste i skånska Hyllinge, dit en besökare från Norge tog smittan vid midsommartid 1918. Snart hade epidemin fått grepp om hela landet.

Norrlands fattiga trakter drabbades allra hårdast, men ingen gick säker, oavsett bostadsort eller social ställning. I stad efter stad slogs makabra rekord i antal begravningar per dag.

Viruset spreds bland inkallade soldater, sammanträngda i eländiga baracker, lika väl som bland semestrande representanter för överklassen; pensionaten på förnäma Marstrand var under sommaren en formlig smitthärd. Inte ens kungahuset var förskonat. Gustaf V:s yngste son, prins Erik, dukade under i september.

Hot av den magnitud som nu återigen uppenbarar sig kan i värsta fall leda till repression. Det är temat i Albert Camus Pesten från 1947.

Camus roman utspelar sig under en dödlig epidemi i Oran i Algeriet, då en fransk koloni, och brukar uppfattas som en metaforisk skildring av den nazityska ockupationen av Frankrike. Situationen urartar i isolering och förtryck när de styrande till varje pris försöker hejda smittan.

Albert Camus – Nobelpristagare 1957, död i en bilolycka tre år senare – kopplas ofta samman med existentialismens betoning av varje människas individuella ansvar och fria val. Det var en etikett som han själv tog avstånd från, men Pesten kan likväl läsas som en existentiell skildring av hur katastrofala kriser undertrycker den personliga friheten och utlämnar människor åt skräcken och åt varandra. Som Per Svensson skrev i en insiktsfull text med anledning av coronaviruset:

”Invånarna i Oran upptäcker att de inte längre är fria att vara sig själva. Pesten tar ifrån dem deras individuella liv – alla planer och möjligheter, resorna de skulle göra, människorna de skulle träffa och kanske älska – och tvångsansluter dem till ett kollektivt öde, den gemensamma fångenskapen.” (DN 3/3)

Panik är en av frihetens värsta fiender.

Men i verkligt tillspetsade krislägen kan känslan av en kollektiv ödesgemenskap också öppna vägar till befrielse. Så var det med spanska sjukan i Sverige, hur fruktansvärd den än var för alla som drabbades. För när ingen går säker tydliggörs behovet av gemensamt ansvarstagande.

Den 15 oktober 1918 avslutades det ordinarie, eller lagtima, riksmötet i en närmast apokalyptisk atmosfär. Landet hade, sade andra kammarens talman Herman Lindqvist, träffats av ”en farsot, som härjat i slott och koja”.

Det stod redan klart att en extra, eller urtima, riksdag skulle kallas in ett par veckor senare. Spänningarna var explosiva: hårda politiska motsättningar om rösträtten, livsmedelsbrist, social oro, världskrig – och så spanska sjukan. En våldsam urladdning låg i luften.

Den urtima riksdagen samlades den 30 oktober. Huvuduppgiften var att reglera de hårt prövade statstjänstemännens dyrtidstillägg. Men även spanska sjukan krävde omedelbara riksdagsbeslut. I sitt hälsningstal hänvisade Gustaf V till en ”härjande farsot ” medan Herman Lindqvist åberopade de ”stämningar och kraf, som gjort riksdagens inkallande till en nödvändighet”.

Sedan accelererade utvecklingen. Den 9 november utbröt revolution i ett krigstrött Tyskland. Kejsaren, Vilhelm II, abdikerade och republik proklamerades. Två dagar senare slöts vapenstillestånd på västfronten, i praktiken en tysk kapitulation.

Då bestämde sig Sveriges liberale statsminister Nils Edén för att det var dags för ett definitivt avgörande efter många års strid och debatt. Regeringen aviserade en proposition om ”demokratisk författningsrevision”, det vill säga allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

Men det fanns ett problem: en urtima riksdag fick inte besluta i grundlagsärenden, vilket rösträttens motståndare inom högern var snabba med att påpeka.

I vad som kan ha varit den mest briljanta manövern i svensk politisk historia lade Edéns liberal-socialistiska koalition ändå fram ett principförslag. Tanken var att högern, som på grund av den inkomstgraderade rösträtten hade majoritet i första kammaren, skulle förmås att binda sig för en grundlagsreform. Det fungerade. Högern, knäckt av det auktoritära Tysklands nederlag och vettskrämd av revolutionära strömningar, gav slutligen upp. Den 17 december 1918 fattade riksdagen sitt epokgörande beslut.

Eftersom det krävdes grundlagsbeslut av två lagtima riksdagar skulle det första demokratiska riksdagsvalet dröja till 1921, men det var en formalitet. Vägen dit hade säkrats.

Det särskilda utskottsbetänkande som beslutet byggde på bar den socialdemokratiske ordföranden Hjalmar Brantings prägel:

”Folken fordra att få taga sina öden i egna händer för att trygga freden och för att grundlägga ett bättre samhälle för framtiden.”

Denna genomgripande omvälvning, en fredlig revolution om man så vill, möjliggjordes åtminstone delvis av en blint härjande smitta som tvingade fram en bred insikt om den politiska jämlikhetens oundviklighet.

Hur coronaspridningen utvecklas vet vi inte. Blir det en någorlunda kontrollerad epidemi, eller en fullskalig pandemi likt spanska sjukan? Men i en tid av förlamande polarisering kan denna plötsliga påminnelse om vår gemensamma utsatthet, bortom alla sociala och kulturella skrankor, också bli en erinran om betydelsen av vår viktigaste gemensamma tillgång: demokratin. För vi andas alla samma luft. Och vi är alla dödliga.

