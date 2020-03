”Tror inte man kan skriva bättre tv-historia”

Fakta

The Mamas består av Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna. Gruppen gjorde succé när de körade bakom fjolårets vinnare John Lundvik i bidraget "Too late for love". Då var även sångerskan Paris Renita med i gruppen, men hon saknas den här gången.

Ashley Haynes har precis flyttat från USA för att satsa på sin nya svenska musikkarriär.

Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna är från Sverige och har synts i en rad musiksammanhang tidigare. Dinah Yonas Manna har bland annat arbetat med Jerry Williams, och Loulou Lamotte uppträdde med Behrang Miri i Melodifestivalen år 2013.

The Mamas är nu klara för Eurovision Song Contest 2020.