Coronaviruset skapar kaos runt om i idrottsvärlden. FC Rosengård skulle spelat match under lördagen men på fredagen kom beskedet att den skjuts upp.

– Det är klart att jag har en otrolig respekt för vad som händer, säger Rosengårds målvakt Zecira Musovic.

Zecira Musovic menar att hon har stor respekt för situationen. Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

Flertalet ligor i olika sporter runt om i världen har ställts in eller skjutits upp på grund av corona-pandemin. Under lördagen skulle FC Rosengård spelat match mot Halmia i Svenska cupen, men under fredagseftermiddagen meddelade Svenska Fotbollsförbundet att samtliga cupmatcher skjuts upp.