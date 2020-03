Förbundet: Ställ in samtliga fotbollscuper i Skåne

Skånes fotbollförbund vidtar flera åtgärder för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. En av dessa är att rekommendera samtliga föreningar att ställa in planerade cuper.

Coronaviruset har tvingar idrottsvärlden att agera för att förhindra smittospridning.

Under fredagen meddelande både Malmö FF och FC Rosengård att de stänger sina träningar för både allmänheten och media.

Nu går Skånes fotbollförbund ut med en rad rekommendationer på sin sajt

Man uppmanar bland föreningar i Skåne att ställa in samtliga planerade fotbollscuper. Skånes FF vill även att all inomhusträning och inomhusmatcher ställs in tills vidare.

Dessutom ställer Skånes FF in tränarkurser, domarutbildningar och föreningsträffar den närmsta tiden.