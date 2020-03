Fullt stöd för beslutet att skjuta upp SM

Både Engelholm och Örkelljunga stöttar beslutet att skjuta upp kampen om SM-medaljerna – trots fredagens sena besked.

Fredagens diskussioner drog ut på tiden och inte förrän strax innan klockan elva på kvällen fick klubbarna beskedet om att de första SM-matcherna skjuts upp. Men de två NV-skånska topplagen Engelholm och Örkelljunga ser ingen anledning att såga processen.

– Det kom ju nya riktlinjer hela tiden och ett av direktiven, från Folkhälsomyndigheten, kom väldigt sent på kvällen. Så det är inte så konstigt, att frågan bollades fram och tillbaka, säger till exempel Fredrik Tågsjö, sportchef och styrelseledamot i EVS.

ÖVK:s ordförande Bengt Olsson säger lite försiktigt att man säkert kan ha åsikter om att beslutet kom ut så sent, natten innan de första kvartsfinalerna skulle spelas. Men även han har full förståelse för att det kan komma nya besked hela tiden.

– Det är alltid nån enskild som kommer i kläm, men vi får gilla läget och följa utvecklingen. Vi ska få ett nytt besked på torsdag och då får vi förhålla oss till det.

Volleybollförbundet beklagade själv, på sin hemsida, att ”texten kommit sent” och förbundschefen Martin Kihlström ger oss ett par skriftliga kommentarer:

– Vi är en relativt liten organisation, som nu, liksom många andra i samhället, går på absoluta högtryck för att hantera vår specifika situation och löpande ta fram handlingsplaner. Vi upplever en stor förståelse från vår fantastiska rörelse, som tålmodigt väntat eller väntar på besked, skriver han bland annat.

Sent under fredagskvällen skickade Folkhälsomyndigheten ut riktlinjer för en riskanalys, som arrangörer av evenemang för en publik även under 500 personer ska jobba efter.

– Det blir en bra utgångspunkt för oss i vår fortsatta bedömning om ifall och hur aktiviteter och matcher kan eller ska genomföras, tycker Martin Kihlström.

I ett första skede är de två inledande omgångarna av SM-slutspelets kvartsfinaler uppskjutna. ÖVK skulle ha mött Sollentuna borta under lördagen och hade sedan sin hemmamatch på onsdag, medan Engelholm skulle ha spelat mot Sollentuna på söndag, hemma, och på torsdag, borta.

– Nu måste förbundet jobba fram en ny plan, en tanke är ju att gå ner till bäst av tre matcher, och jag kan bara hoppas att slutspelet trots allt kan avgöras lite senare. Fast det är ju ingen som vet hur det blir, säger Fredrik Tågsjö.

Bengt Olsson kan bara hålla med.

– Det blir egentligen mest spekulationer, man kan kanske flytta fram allt i fjorton dagar, eller så. Men sedan börjar ju de internationella landslagsperioderna, så man kan inte hålla på med ett SM-slutspel hur länge som helst.