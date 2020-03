Ny gränskontroll sätts upp på Öresundsbron idag

En ny dansk gränskontroll sätts upp idag. Där ska bilister tvingas vända om. Både polis och militär kommer att sättas in för att avgöra vem som har rätt att komma in i landet. Skånetrafiken är tagna på sängen av det danska beslutet och vet ännu inte hur de ska agera under dagen.