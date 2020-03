Vi som vet och inget gör kommer att dömas hårdast av historien. Så Jonathan Safran Foer ber oss äta moralkakan och nobba ostmackan. Peter Fällmar Andersson möter författaren i en lika coronasäkrad som klimatsmart Facetime-intervju.

Jonathan Safran Foer hemma i lägenheten i Brooklyn, New York. Bild: Skärmdump från Facetime/Peter Fällmar Andersson

Han sveper sin laptop runt lägenheten i Brooklyn. Högt i tak, stuckatur, kalkvita väggar. Yngste sonen Cy sticker fram huvudet och vinkar ett "How is it going?" in i kameran. I burspråket hänger en silvrig heliumballong som stavas "Happy birthday". Jonathan Safran Foer fyllde 43 år för tre veckor sedan. Snart fyller någon år igen, lika bra att låta den hänga.