Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Är corona en sjukdom utan stigma? I så fall, hur länge till? Ida Ölmedal skriver om hur farsoter förr inneburit förbannelse.

The Hanx sitter i karantän.

Skådisparet Tom Hanks och Rita Wilson har testats positivt för corona under sin vistelse i Australien. Hanks berättade det själv på instagram häromdagen.

”There is no crying in baseball”, tillade han, med en blinkning till sin egen macho-tränarroll i dramakomedin ”A league of their own” (1992).

Corona-coachen bryter inte ihop.

”We’ll keep the world posted”, lovade han.

Att smussla med sitt tillstånd verkar inte ha föresvävat honom.

Paret Hanks-Wilson är ju inte precis ensamma om att göra sig ensamma. Danmark har stängt gränserna, Stockholmsregionen kan komma att sättas i karantän. (Vi skåningar är då hänvisade till utbyte med ... Göteborg? Vi behöver all instagram-kontakt vi kan få.)

En speciell grej med coronasmittan är att den – just nu, just i denna kulturella sfär – i princip står bortom stigma och skuld. Visst, några tunna skrik hörs om jetset-klasserna som sprider växthusgaser och virus kors och tvärs över planeten. Men känslan av att vara “in this shit together” är starkare.

Är det ett skört tillstånd? Ja, och inte bara för att det kommit enstaka rapporter om diskriminering och hatbrottsincidenter.

Vi har många berättelser lagrade inom oss där karantän hänger ihop med social bestraffning. Och farsot med förbannelse.

Bra berättelser.

Som Sofokles ”Kung Oidipus” (som vi soff-förvisade i veckan fick försöka streama i Stravinskij-tappning från Malmö live): Där härjar pesten. Och det är den beundrade kungens fel. Han har dragit olycka över sitt folk. Inte har han flugit fram och tillbaka mellan Sydney och Los Angeles, men han har ändå klantat till det: han har dödat sin egen pappa. Det hela slutar som bekant med att kung Oidipus sticker ut ögonen och landsförvisas på egen begäran.

Tråkigt för honom, som man säger, men de blir av med pesten.

Oidipus valde åtminstone sin dom till enslighet själv. Värre brukar det vara för de sjuka.

Karantän för smittsamma beskrivs redan i Tredje Mosebok. Där berättar Herren bland annat hur prästerna ska hantera spetälska. Den sjuke förklaras oren, och om utslagen är av oklar art ska prästen hålla honom instängd i sju dagar i taget.

Gamla testamentets karantän handlar inte bara om fysisk distans, påpekar prästen och smittsskyddsläkaren Per-Erik Åbom i sin bok ”Farsoter och epidemier” (2015). Den sjuka är kultiskt oren, och ska därför hållas skild från församlingen.

Själva begreppet karantän kan för övrigt ha en biblisk koppling. Det uppkom i Venedig under digerdöden på 1300-talet, och betydde helt enkelt ”fyrtio dagar”. Så länge skulle inkommande skepp isoleras innan besättningen fick gå i land. Tidsspannet kan ha valts med intryck av Jesu fyrtio dagar i öknen.

Synen på sjuka som orena har genom historien banat tyvärr väg för en del brutala åtgärder. I en artikel om karantänens historia (Historical Review 2013) beskriver historieprofessorn Eugenia Tognotti att olika varianter av tvångsisolering ofta använts för att signalera handlingskraft, snarare än för att det varit effektivt. Särskilt när de främst drabbade varit etniska minoriteter, eller illa sedda grupper som tiggare eller prostituerade. Under pest- eller kolerautbrott i Europa drevs judar på flykt, med rykten som att de förorenade brunnsvattnet. Något som inte bara var omänskligt, utan dessutom kontraproduktivt ur smittosynpunkt, konstaterar Tognotti.

Omvänt gällde också: När de mäktiga missgynnades, till exempel genom handelshindren, lättades ibland karantänsreglerna. Så skedde i europeiska städer under kolerans 1800-tal. I Hamburg bidrog detta fenomen rentav till en viss demokratisering, för att balansera trycket och återupprätta smittskyddet, enligt historikern Richard J Evans.

Tja, man ska förstås inte dra för stora slutsatser av det där idag. Men kanske är det inte så dumt att det beundrade paret Hanks instagrammar om sin smitta. Risken för stigmatisering ligger där och lurar, särskilt som smittspridning på sikt kan komma att kontrolleras snabbare i de rikare delarna av världen.

Vad säger man? Keep the world posted, Hanx.