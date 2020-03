Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Det råder sjuksköterskebrist i Sverige, ett problem som varit växande under flera år. Regionerna har bland annat på grund av denna brist haft svårt att upprätthålla antalet vårdplatser. Sedan 1994 har antalet disponibla vårdplatser per tusen invånare drygt halverats och är nu på en nivå som är nästan lägst inom hela OECD-området. Idag har regionerna 2,4 vårdplatser per tusen invånare. Genomsnittet för OECD är närmare det dubbla, 4,7 vårdplatser. Minskningen i vårdplatser har lett till att överbeläggningarna ökat och är nu cirka 5 procent året runt.

Vårdens platsbrist är summan av vårdens övriga problem. Dessvärre håller bristen på vårdplatser på att bli ett stadigvarande problem för patientsäkerheten – och har också blivit ett arbetsmiljöproblem. Tiden på akuten blir längre än nödvändigt för patienten – ofta är det äldre med många sjukdomar som blir kvar längst på akuten på en smal brits. Och för vårdpersonalen, som undrar hur länge det är aktuellt att vara kvar inom vården, har tiden för reflektion försvunnit, samtidigt som administrationen och kraven ökat.

Fram till 2030 beräknas behovet av nya sjuksköterskor vara dryga 40 000. Om behovet verkligen är så stort kan säkert diskuteras, men uppenbart är att vården kommer att vara i stort behov av nyrekrytering av alla yrkesgrupper, inte minst sjuksköterskor. Redan idag finns en brist på drygt 1 500 sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsköterskor, enligt regionerna. Framtiden kommer också att kräva fler sjuksköterskor i kommunerna om vården i högre grad ska kunna ske i vårdtagarnas hem. Att stärka samverkan och kompetens mellan kommun och region har betydelse för vårdplatserna.

Regeringen har tillsatt flera utredningar på vårdområdet, men några tydliga förslag på hur problemen med platsbrist, den oförklarligt stora administrationen, och kompetensförsörjningen skall lösas, har ännu inte presenterats. Det är dags för en nationell vårdplatsstrategi, med krav på att regionerna säkerställer fler vårdplatser om de ska få ta del av den så kallade kömiljarden.

Den utredning som just nu analyserar vårdens kris och beredskap kommer först i slutet av året med sina förslag. Men insatser behövs omedelbart, tydliga idéer som kan förverkligas redan i år. Speciellt viktigt vore det att få till en samordning av vårdplatser för intensivvård. Att vänta in utredningens slutbetänkande och först senare komma med förslag vore att negligera bristen.

Vårdplats- och sjuksköterskebristen hänger intimt ihop. Det finns en stor risk att minskande förståelse hos vårdpersonalen för den eviga vårdplatsbristen leder till att anställda tröttnar och slutar. Det är dags för ingående och allvarliga samtal mellan regionerna och staten om hur vårdplatserna ska bli fler.