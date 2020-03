Moderna visar konceptkonstnär med humor

I början av 1970-talet lovade den amerikanske konstnären John Baldessari att aldrig mer göra tråkig konst. Nu visas han som en tongivande konceptkonstnär – och humorist – på Moderna Museet i Stockholm.

1970 lät John Baldessari bränna alla målningar som han hade gjort under 13 år. Han städade ateljén men visade samtidigt att hans konstnärskap hade tagit en ny inriktning, framhåller Matilda Olof Ors, kurator på Moderna Museet.

Baldessari, som räknas som en inflytelserik föregångare inom konceptkonsten, gjorde redan här språket till en bärande del av sin konst och satte in en annons i lokaltidningen där han berättade att han lämnat sina målningar till ett krematorium.

Askan fick han tillbaka i en bokformad urna, som är med i utställningen på Moderna Museet. En gång använde han lite av samma aska i ett kakbak. Idén var att få in konsten i ett biologiskt kretslopp, berättar han själv i en intervjufilm som det brittiska konstmuseet Tate Modern låtit göra.

Bara en person åt.

– Jag var på riktigt galen, säger Baldessari i filmen och skrattar.

TT: I ett videoverk från 1971 skriver Baldessari en och samma mening – ”I will not make any more boring art” – ungefär som en skolelev som fått kvarsittning och måste lova bättring. Blev det så? På vilket sätt är han i så fall rolig?

– Verket är fantastiskt, säger Matilda Olof Ors och berättar om hur det kom till: Baldessari hade blivit inbjuden till ett college men när det inte gick att få resan bekostad gav han konststudenterna i uppdrag att skriva samma löfte på väggarna i ett vitt rum.

– Jag tycker att humorn, och ironin som ibland ligger lite dold, är ett viktigt och återkommande inslag i hans verk. Själv menade han ju att han inte medvetet gick in för att vara rolig. Men sättet som han jobbade på, med upprepningar och kombinationer av oförutsedda bilder och möten skapar något som blir till humor.

John Baldessari visas på Moderna Museet 21 mars till 16 augusti.