Kina utvisar amerikanska journalister

Kina utvisar flera amerikanska journalister från tidningarna The New York Times, The Washington Post och The Wall Street Journal. Ett svar på USA:s agerande mot statliga kinesiska medier, menar Peking.

Journalisterna som utvisas måste lämna in sina arbetstillstånd inom tio dagar, uppger Kinas utrikesdepartement. Det är oklart hur många som berörs men utvisningsbeskedet beskrivs som kommunistpartiets mest aggressiva åtgärd mot utländska medier på lång tid.