I kontrafaktiska ”The plot against America” blir flygarhjälten och antisemiten Charles Lindbergh USA:s president, med Hitlers bistånd. Michael Tapper ser tv-serien på HBO Nordic som är baserad på Philip Roths roman.

John Turturro spelar en konservativ rabbin som sluter upp bakom den antisemitiska presidenten Charles Lindbergh i kontrafaktiska ”The plot against America”, baserad på Philip Roths roman. Bild: HBO Nordic

Philip Roths roman ”The plot against America” – på svenska: ”Konspirationen mot USA” – publicerades 2004. Men det var först efter presidentvalet 2016 som manusförfattarna David Simon och Ed Burns (”The wire”, ”Generation kill”) ansåg att tiden var mogen för en tv-filmatisering. I boken blandar Roth minnen av antisemitismen han mötte under sin uppväxt i 1930- och 1940-talens Newark, New Jersey, med ett kontrafaktiskt scenario om hur flygarhjälten och republikanen Charles Lindbergh vinner över demokraten Franklin D Roosevelt och blir USA:s president i valet 1940.