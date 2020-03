Beqaj byter klubb under försäsongen

Perparim Beqaj lämnar Jönköping Södra för Ljungskile SK redan under försäsongen.

– Prio ett för mig är speltid och det blev inte riktigt som jag hoppats i J-Södra, förklarar anfallaren för LT.

Perparim Beqaj är klar för Ljungskile SK. Bild: Arkivbild

Laholms FK-fostrade Perparim Beqaj var en del av succélaget Varbergs BoIS under 2019. Han var med och tog upp laget i Allsvenskan. Efter mycket speltid under våren minskade dock densamma under hösten trots ett fint poängsnitt. Därför valde “Peppi” att lämna BoIS för att spela vidare i Superettan men med Jönköping Södra. Nu är han dock klar för en ny Superettan-klubb - nykomlingen Ljungskile SK.