Beskedet: HIF:s träningsmatcher ställs in

Spridningen av coronaviruset drabbar hela samhället, däribland idrottsrörelsen. I dagarna väntas besked om när allsvenskan kan tänkas dra igång bli officiellt. Nu meddelar HIF på sin officiella hemsida att träningsmatcherna mot superettanlagen Trelleborg och Norrby ställs in. Matchen mot Trelleborg skulle spelas på bortaplan på lördag medan HIF skulle ta emot Norrby i ett allsvenskt genrep på Olympia den 26 mars.

På sin officiella hemsida skriver HIF: "Helsingborgs IF har tillsammans med Trelleborgs FF och Norrby IF kommit överens om att ställa in träningsmatcherna som skulle spelats den 21 respektive 26 mars. Den sportsliga ledningen planerar om försäsongen för att ge A-laget de bästa förutsättningarna inför den allsvenska säsongsstarten".