BoIS-tränaren ryter ifrån – vill skjuta på premiären: ”Förbannad”

Landskrona BoIS gör allt för att skjuta på seriepremiären. Ettanfotbolls ordförande Johan Englund hoppas ge besked i början av nästa vecka.

– Jag förstår inte vad som skiljer de här killarna från övriga världen, säger tränaren Billy Magnusson.

Till följd av coronavirusets spridning kommer Landskrona BoIS inte spela träningsmatchen mot superettanlaget Halmstad på lördag. På sin officiella hemsida skriver BoIS: "Klubbarna är eniga om att försöka spela träningsmatchen vid ett senare tillfälle då vi räknar med att båda lagens premiärer flyttas fram".

När HD pratar med tränaren Billy Magnusson befarar han ändå att premiären spelas den 4 april.

– Vi sitter i en tuff sits eftersom Ettanfotboll antyder att de anser att vi ska kunna spela, om jag tolkar dem rätt. Det gör saker och ting väldigt svårt för oss, för känslan är att det av någon anledning är stor chans att vi spelar den 4 april, säger han.

– Jag blir väldigt konfunderad. Jag förstår inte vad som skiljer de här killarna från övriga världen.

Läs också ”Landskrona BoIS har inget intresse av att spela inför tomma läktare”

Mycket tyder på att allsvenskan och superettan börjar i juni, om coronavirusets konsekvenser tillåter. Samtidigt har Ettanfotbolls ordförande Johan Englund kommunicerat att ambitionen är att division 1-serierna startar som planerat.

Billy Magnusson betonar att han inte har pratat med Johan Englund, men säger:

– Jag förstår inte varför vi ska ha något annat beslut – om det nu blir så, det är viktigt att säga. Men det är känslan jag får, elitklubbarna är i princip färdiga vilket gör det mycket lättare för dem att bygga fram försäsongen. De tänker att det kanske är läge att undvika folksamlingar så mycket som möjligt, även fotbollsträningar, och att man kan träna på individuell hand och hålla sig ifrån varandra ett tag.

Läs också BoIS ställer in utlandsresa: ”Finns inget val”

Startar Ettan södra i april blir det utan publik eller med maximalt 500 personer på läktarna, åtminstone så som regeringens beslut ser ut just nu. BoIS, som i fjol snittade 1 708 åskådare på sina hemmamatcher, skulle drabbas hårt. De flesta andra division 1-klubbarna når normalt inte upp till fler än 500 åskådare.

– Men i det här fallet handlar det mer om hälsobiten. Varför ska våra spelare spela match den 4 april när all forskning och all elitidrott försöker skjuta på det så långt som möjligt? Man ställer in hockeyslutspel, handbollsslutspel och allt, säger Billy Magnusson.

– Jag försöker använda snälla ord, men jag tror att du hör på mig – jag är faktiskt rätt så förbannad. Vad håller vi på med?

När HD får tag på Johan Englund säger han att han för en dialog med BoIS.

– De kan resonemanget. På publiksidan har vi hela skalan av föreningar, från Landskrona till en del Stockholmsföreningar som kanske inte ens kommer upp till 100 personer på läktarna i normala sammanhang, säger Johan Englund.

– Det är helt klart en faktor. Det är inte bara Landskrona. Det finns enskilda matcher som föreningar lever väldigt mycket på, som derbyt mellan Sandviken-Gefle där det var 5 000 personer på läktarna förra året.

Johan Englund säger också:

– Tänker man sig ett scenario där vi startar ligan som det är tänkt kan vi lägga in ett antal bortamatcher först för ett lag, om alla klubbar accepterar det.

– Vi lyssnar naturligtvis på de synpunkter och önskemål som kommer från föreningarna.

Det kan bli aktuellt för Landskrona BoIS?

– Ja, jag konstaterar att det kan vara ett verktyg för att mildra effekterna av ett beslut.

Johan Englund säger att Ettanfotboll har en intensiv kommunikation med Svenska Fotbollförbundet och att de har försett förbundet med ett informationsunderlag med aspekter som berör Ettanföreningarnas situation.

– Förbundet fattar de här besluten. Klart att de pratar med oss, men ytterst är det förbundet som lägger spelordningen. Eftersom det är kval uppåt och nedåt finns det beroenden till superettan och division 2. När vi vet datum för sista omgången för allsvenskan och superettan har vi en bortre punkt som vi kan utgå från, säger Johan Englund.

– Vi kommer förhoppningsvis ha ett beslut i den här frågan i början på nästa vecka.

Då vet vi när Ettanserierna drar igång?

– Ja.

Johan Englund radar upp olika faktorer. I Ettanserierna finns inga, eller få, heltidsanställda spelare vilket gör att ett komprimerat spelschema blir svårhanterligt. Enligt Johan Englund kan Ettanfotbollen inte ha mer än några veckomatcher per säsong på grund av spelarnas civila arbeten.

Förlängs säsongen tillkommer en extra lönemånad.

– Många spelare har inte lön i december. Det har föreningarna inte råd med, säger Johan Englund.

Sen tar han upp en tredje faktor.

– Eftersom vi har semiprofessionella fotbollsspelare planerar de saker på sin semester. Vi har svårare än Sef-klubbarna, där det är heltidsanställda spelare, att manövrera med sommaruppehållet, säger han.