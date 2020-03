Makten och härligheten – här kan du läsa librettot

Musik: Fredrik Österling. Libretto: Hanna Höglund.

Det ni nu ska få bevittna skulle kunna vara verkligt. Men det är det inte. För det är en opera.

Vi börjar med Gustav den tredjes högtidliga intro.

Gustaf III:

Jag har drömt om något högre,

Något vackert,

Något skönt.

Sverige

tråkar ut mig.

Jag drömde

om en samling

av belevad karaktär.

Som i Paris.

Paris

Paris

Fast hemma.

En samling

som vårdar språket här –

En akademi.

Akademi

Akademi

En akademi

det vill jag ha!

Med massa ledamöter som

stöter, blöter, nöter

stöter, blöter, nöter

stöter, blöter, nöter

Stöter

Blöter

Nöter

Här ska bara ingå herrar

som skriver

som kan nåt

och har smak.

Snille

är rätt viktigt

och att man är man

och kan sin sak.

Jag drömde

om en samling

av belevad karaktär.

Som i Paris

Paris

Paris

Fast hemma.

En samling

som vårdar språket här –

en akademi.

Akademi

Akademi

Aderton ska de bli.

Det klingar kungligt tjusigt.

Med inte-,

inteklek -,

intellekt-,

INTELLEKTUELL

esprit.

Svenska språkets höga renhet,

ja, denna måste tryggas.

Och ska jag ta över världen,

må ett tjusigt luftslott byggas.

För här är själva poängen,

om ni ej har anat den:

Bara om vi vårdar språket och

jag tar makten över adeln och

skickar utklädda soldater över gränsen

för att mucka gräl med ryssen

etcetera

etcetera

etcetera,

Så kan Sverige bli stort igen!

Men vad hör jag –

grälas det i Börshuset?

Hur har detta kunnat ske?

Jag smyger närmre.

Scen 1. ”Avgå”

Kör och solister:

Avgå!

Avgå!

Avgå!

Avgå!

Vi vill inte avgå!

Vi vill inte avgå!

Avgå!

Avgå!

Avgå!

Avgå!

Ballotering!

Ballotering!

Ballotering!

Vita, svarta

Vita, svarta kulor

Kulor

Rösta om,

rösta bort,

rösta in

Vita, svarta

Vita, svarta kulor

Kulor

Avgå!

Avgå!

Avgå!

Avgå!

Vi vill inte avgå!

Vi vill inte avgå!

Avgå!

Avgå!

Avgå!

Ballotering!

Ballotering!

Vita, svarta

Vita, svarta kulor

Rösta om,

rösta bort,

rösta in

Vita, svarta

Vita, svarta kulor

Kulor

Dirigenten:

Tysta!

Ordning i salen!

Nu är det faktiskt torsdagsmöte.

Orkestern har repat hela veckan

och vi har en massa publik här.

Vad är det som har hänt egentligen?

Kan vi få höra.

En i taget.

Sara, du kan väl börja?

Sara Danius:

Jag, har lett denna församlingen, jag.

Jag, i höga klackar med intelligens och grace.

Men nu har jag slagit i ett glastak.

Jag kan höra splittret ända hit.

Dirigenten:

Jovisst.

Absolut.

Fast vad var det som hände innan dess?

Det börjar alltså med…

Kör:

Det börjar [Ack!]

Det börjar [Ack!]

Med den vi inte nämner. [Ack!]

Med den vi inte nämner.

Kulturprofilen.

Kulturprofilen.

Kulturprofilen.

Fast det var ju inte vårt fel.

Och så var det det där med lägenheterna.

Fast det var ju inte vårt fel.

Och så läckan.

Vårt Nobelpris.

Tystnaden är väldigt viktig.

Väldigt väldigt väldigt väldigt.

Tystnaden är väldigt viktig.

Väldigt väldigt väldigt väldigt.

Tystnaden är väldigt viktig.

Väldigt väldigt väldigt väldigt.

Horace:

Tyst!

Jag är Horace Engdahl, förresten.

En gång ständig sekreterare

I denna illustra församling.

Sara:

Jag kan höra splittret ända hit.

Horace:

…kanske den bäste

Om jag får säga det själv.

Jag må ha slutat som ständig sekreterare

Men på min stol

Där sitter jag för evigt

Till skillnad från vissa andra.

[Ensemble]

Horace:

Ja ja.

Såna här bataljer

kan damer hållas med.

Vi grabbar

har viktigare saker att prata om

Låt mig förklara

Det är ganska tydligt var problemet ligger

Låt mig citera mig själv:

”Jag vet inte om män passar bättre

att sitta i den här typen av församlingar

Att de tolererar bättre

den typ av påfrestningar som uppstår

När maktkampen rasar

När man mäter vidden av den splittring

Som nu är ett faktum

i Svenska Akademien

Kan man inte komma

Till någon annan slutsats

Än att Sara Danius

Är den av alla sekreterare

Som lyckats sämst med sin uppgift

Som lyckats sämst med sin uppgift

Som lyckats sämst med sin uppgift.”

Att avgå vore egendomligt

Jag är invald på livstid

Det är min plikt att kvarstå till min död

Och det kommer jag också att göra

Jag hörde ett ljud ner i gränden

Som om någon stod och sjöng

En serenad

En serenad

Jag tittade ut genom fönstret ner i gränden

Som vi gör i Gamla Stan

I Gamla Stan

Där stod Frostensson, Espmark, Trotzig, Allén

Vill du bli en av oss?

Jag vacklade bakåt, där i gränden

Så där som vi gör i Gamla Stan

Tog stöd och muren var sval

Sjunger

Ni en romans, en romans för mig?

Sjunger ni en romans, en romans för mig?

Fråga’ jag, och dom svarade ”ja”.

Ja, sa dom, just du

Ja, sa dom, just du

Horace

Jag gav dom mitt allt,

Jag gav dom mitt allt,

Där och då

Jag gav dom mitt allt,

Jag gav dom mitt allt

Sjunger ni en romans,

en romans för mig?

Sjunger ni en romans,

en romans för mig?

Fråga’ jag, och dom svarade ”ja”.

Ja, sa dom, just du

Ja, sa dom, just du

Horace

Jag gav dom mitt allt,

Jag gav dom mitt allt,

Där och då

Jag gav dom mitt allt,

Jag gav dom mitt allt

Där och då

Äntligen där

Äntligen uppe

Med de bästa

Vår elit

Här är luften klar

Råder renhet och höjd

Här är glansen från Gustavs da’r

Högt uppe på Parnassen

Tänk att den de valde

Var jag.

[Ensemble:]

Sjunger ni en romans,

en romans för mig?

Sjunger ni en romans,

en romans för mig?

Fråga’ jag, och dom svarade ”ja”.

Ja, sa dom, just du

Ja, sa dom, just du

Horace

Jag gav dom mitt allt,

Jag gav dom mitt allt,

Där och då

Jag gav dom mitt allt,

Jag gav dom mitt allt

Gustav III:

Åh hjälp

Mon dieu

Det här blev inte som jag tänkte mig

Hur har sådana sopor

Hamnat i Akademin?

Vänta

Nu kommer någon

Jag kamouflerar mig.

Scen 2. Börshuset

Kristina Lugn:

Nä-ä. Nu e ni galna.

Jag röker.

Ni kommer att dö!

Var e alla?

Konstigt.

Jag trodde Katarina skulle vara här.

Äsch, dessa journalister.

Jag kommer försent igen.

Därute hejar alla på Danius.

Bah Kunke knyter blusen hon med.

Bah!

Team Horace, det är jag.

Aldrig har det varit nå’t besvärligt

Att va’ kvinna

Inte här i akademien.

Kvinna, kvinna, kvinna!

Jag är ju också kvinna.

Har de inte märkt det, va?

Har de inte märkt det?

Märkt det

Märkt det

Kvinna, kvinna, kvinna!

Aldrig var’t nå’t problem

Men att va’ Lugn

De e minsann svårt

Jag tänker på min hyra

Fyra tusen mer än min pension

Jag kan inte hoppa av

Ens om jag ville. Eller?

Kvinna, kvinna, kvinna!

Alla vill ha snabba svar

Jag jobbar inte så

Tänker högt

Drar ett skämt

Jag är ju kul

Men ingen fattar

(Intervju Dagens Eko)

Ensam!

Ensam är man inför mobben

Missförstådd

Förlöjligad

Kanske lite älskad

Nä.

Kvinna, kvinna, kvinna!

Jag önskar det vore som förut

Som på den gamla goda tiden!

Frackar snille smak

Ledamöter som satt tills de dog

Sekreterarna på sina tavlor

Om jag kunde frammana dem i kväll!

Kvinna, kvinna, kvinna!

De Döda Ständiga Sekreterarna:

Någon kallade!

Var är vi?

Börshuset!

Vad har hänt?

Kalabalik.

Nyheten har nått oss

De aderton är i fara

Men misströsta ej.

Vi, de döda ständiga sekreterarna

Sekreterarna

Har kommit för att rädda er!

Det finns en anledning

Att akademien har funnits så länge

Att den har evigt liv

Vi är bra på att släta över

Alla glömmer ert kiv

Vi är bra på att släta över

Alla glömmer ert kiv

För lösningen på edra problem

Är att fokusera på det viktiga

Ordlistan

Ordlistan

Ert främsta uppdrag

Ordning i Kaos

Svenska språket

Behöver styrning

Akademien ska ha auktoritet

Så folk ska glömma

Bostadsaffärer,

läckor och osedlighet

Men misströsta ej

Vi de döda ständiga sekreterarna

Sekreterarna

Har kommit för att rädda er

För det är ju vi som håller svenska språket i vår hand!

Lyss gryningen randas

Skrattmåsarna skränar

Därute har tusen knytblusar

Barrikaderat sig!

Vik hädan mörker

Låt ljuset vinna

Låt morgonsolen blänka

I den ädla mässingsskylten

Vi givits av Jesper Svenbro

Sch!

Dirigenten:

Okej allihopa.

Då repar vi lite inför akademiens högtidssammankomst.

Kören – är ni redo?

Då tar vi hyllningskoralen.

En-två-tre-fyra

Akademien

Akademien

Akademien

Akademien

Akademin är Svea Rikes mittpunkt.

Mittpunkt

Definierar

Makten och härligheten

Snillena med smaken

Makten och härligheten

Härligheten

Akademien

Akademien

Akademien

Akademien

Kristina Lugn:

Hallå, hallå

Jag har en grej

Som jag vill säga

En dröm kom till mig i natt

En lösning på hela bråket

Ordlistan!

Vi borde distra…

Distrahera journalisterna

Kvinna, kvinna, kvinna!

Manskör:

Ordlistan!

Ordlistan!

Horace:

Märkligt.

Också jag

Horace

Drömde detsamma

Att vårt allra viktigaste arbete

Är den oumbärliga

Ja, oomkullrunkeliga

Sara Danius:

Själv drömde jag

Inget alls

Det gör jag aldrig

Hur skulle det vara att…

Är det nå’n som sett Katarina förresten?

Stig:

Tjena, allihopa.

Conciglieri.

Horace:

Stig!

Vad gör du här?

Stig Larsson:

Jag är här

I egenskap

Av er mesta

Bidragstagare

Jag menar

Stipendiat

Och Sveriges störste poet

Sara och Kristina:

Jaså?

Stig Larsson:

Och Sveriges störste poet

Sara och Kristina:

Jaså?

Stig Larsson:

Jag är här för att accentuera

Ja, lyriskt aktualisera

Ja, lyriskt aktualisera

Inseminera!

Nej!

Ja, för att prata om kvinnor och män.

Har ni tänkt på att

Goethe rimmar på Sköte!

Goethe rimmar på Sköte!

Goethe rimmar på Sköte!

Horace Engdahl:

Oh my God.

Han är ett geni.

Ett av de centrala

Författarskapen

I sin generation

Stig:

Ja, jag är ett stort geni

Spelar ingen roll

Hur jag beter mig

Jag kan sitta i teve med en öl

Och berätta om mitt system

Pengarna kommer ändå

Pengarna trillar in ändå

Sara och Kristina:

System?

System?

System?

System?

Stig Larsson:

Ja, mitt kodsystem, ni vet.

Jag och Jean-Claude

Satt på krogen

Och klassificerade tjejerna efter färg

Blått som havet

Ingen fattar

Lila – förbjudet

Ingen rör

Utom jag.

Nej tänk bort det där med Baywatch

Det var inga skönhetsmissar vi pratar om

Vi var djupare än så

Vi var djupare än så

Horace:

De var djupare

De var djupare

De var djupare

Än så

Stig:

Tänk Laura

I Twin Peaks

Då var det lila

Jojomen.

Lila

Förbjudet

Ingen rör, utom jag.

Sara:

Det känns inte så fräscht, Stig.

Stig:

Vadårå?

Jag har alltid varit en kvinnovän.

Alltid varit öppen för kvinnliga skribenter

Bland annat

Vackra

Söta

Ja, några har faktiskt förändrat svenska språket

Det har jag alltid sagt

Nästan mer än mig.

Horace:

Okej, Stig. Dags att lämna scenen.

Stig:

Bara en sak till

Kan man få lite stålar

Det kostar på att vara genial

Horace:

Vi kan prata om det sen.

Stig:

Goethe rimmar på sköte!

Nej tänk bort det där med Baywatch

Det var inga skönhetsmissar vi pratar om

Vi var djupare än så

Vi var djupare än så

Horace:

De var djupare

De var djupare

De var djupare

Än så

Kristina Lugn:

Det är ett skit ni håller på med

Det här med Akademien, asså

Annars är jag ett svin på många sätt

Men Akademien är oskyldig

Usch!

Va irriterande

Att alla ljuger så mycket om en

De’ e så hemskt

Jag blir så ledsen att journalister

Beter sig så här

Jag ska aldrig mer ge en

Intervju till en journalist igen

Sara Danius:

Jag kunde inte sagt det bättre själv

Kära ledamöter

Kära publik

Lyssna till mina Knytblusar

Knytblusar

Kör:

Sara!

Sara!

Sara Danius:

Lyssna, lyssna, lyssna!

Kör:

Sara!

Sara!

Sara Danius:

Take it away, Horace

Horace:

Knytblus är en damblus

Som har ett band

Att knyta i rosett runt halsen

Plagget

Introducerades under sent

Artonhundratal

Men dess popularitet har

Varierat, med toppar,

under främst nittonhundrafyrtiotal

Nittonhundraåttiotal och under

Tvåtusentalet

Sara Danius:

En av mina goda egenskaper

En av mina goda egenskaper

Är min starka känsla

Känsla känsla för rätt och fel

Jag har dåliga egenskaper

Jag har dåliga egenskaper

Men min moral är hel och

Min moral är ren och hel

Er gubbklubb jag nu slår i spillror

Så smaka min pennas stål!

Er samling av åldrande viljor

Ska nu få så mycket den tål.

Akademien

Ska öppnas mot världen

Annars tackar jag för mig och går

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Varför stanna i denna härden

Nog för mig jag har gjort mina år

En av mina goda egenskaper

En av mina goda egenskaper

Är min starka känsla

Känsla känsla för rätt och fel

Jag har dåliga egenskaper

Jag har dåliga egenskaper

Men min moral är hel och

Min moral är ren och hel

Er gubbklubb jag nu slår i spillror

Så smaka min pennas stål!

Er samling av åldrande viljor

Ska nu få så mycket den tål.

Er gubbklubb jag nu slår i spillror

Så smaka min pennas stål!

Er samling av åldrande viljor

Ska nu få så mycket den tål.

Horace:

Knytblus är en damblus

Som har ett band

Att knyta i rosett runt halsen

Dirigenten:

Vänta jag hör nå’t!

Det mullrar.

Det är någon som kommer.

Katarina:

Inte en strimma skimmer

Från Gustavs dagar

I detta rum

Ensemble:

Katarina!

Katarina:

Inte en strimma skimmer

Från Gustavs dagar

I detta rum

Ensemble:

Katarina!

Sara:

Typiskt

Att hon dyker upp

Men va’ bra!

Du är här då kan vi

Diskutera det här med läckan du vet

Visst var det väl du?

Lika bra att erkänna?

Katarina:

Det var han och jag.

Sara:

Ja?

Katarina:

Det var han och jag.

Sara:

Ja?

Katarina:

På skrynkliga lakan

Jag nekar till allt

Jag är fri från synd

Jag är oskyldig

Sedan minst tjugo år

Fallera

Att fantisera om andras snedsteg

Det kan massan hålla på med

Ni i hopen

Vill att huve’n ska rulla

Tralala!

Men ni kan hålla på

Megärorna

Och alla andra

Vi drar till Paris

Dricker vin

Fallera

Svenskarna

Och vår jävla Jante

Varför bara straffa en

När

När

När alla

Alla här är svin

Lullilull

För svenskar är bra

På att hylla

Och att söndra

Avunden styr

Fallera!

Missunsamheten

När man fallit

Finns ingen där och tar emot

Ni

I hopen

Vill att huven ska rulla

Tralala!

Tralala!

Tralala!

För någon måste offras

För någon, någon måste offras

Ensemble:

Katarina!

Katarina:

Rena oss andra

Rena oss andra

Rena

Rena oss andra

Ensemble:

Katarina!

Sara:

Eh…nu blev det lite dålig stämning

Du kanske ska lämna Akademien ett tag?

Katarina:

Aldrig

Att jag blidkar

Härskarorna

Utanför börshuset

Knytblusarna

Metoo-horden

Scum-manifestets anhängare

Förfördelade

Maktlystna

Lögnaktiga

Författarna!

Horace:

Jaha. Där gick hon.

Sara:

Mycket spring i dörrarna på det här stället

Och jag som också skulle göra en storslagen sorti

Vi tar en annan låt först

Så blir dramaturgin mera logisk.

Sensmoral-koral:

Vad gör vi nu

Har vi lärt oss nånting

Nej inget

Inget alls har vi lärt oss

Vi som kunde allting

Hade snille och smak

Folkets tillit som närt oss

Är borta nu

Folkets tillit som närt oss

Är borta nu

Vi är bara spillror kvar

Någon kvinna någon karl

Vad händer sen

När vi är borta

Vem ska axla manteln

Vem har snillet att ta över

Ta över

Ta över

Ta över

Ta över

Ta över

Ta

Sara:

När jag är själv

Mm

Försöker jag förstå

Hur det hänger ihop

Jobbet och jag

Gjorde jag fel

Var jag inte så bra?

Gjorde jag fel?

Var jag inte så bra?

Förr var vi vänner

Mm

Han hälsade på

Vi min sjuksäng

Nånting hände på vägen

Gjorde jag fel

Var jag inte så bra?

Gjorde jag fel?

Var jag inte så bra?

Men när jag är själv

När alla har gått

Mm

Kommer Gittan till mig

Ja’ må vara född i Malmö

Förskräckliga Malmö

På så många adresser

Mm

Jag hade svår barndom

Men jag har kommit långt

Ändå händer det

Att jag frågar mig

Gjorde jag fel

Var jag inte så bra?

Gjorde jag fel?

Var jag inte så bra?

Man kanske får veta

Först när man dör

Mm

Hur det hänger ihop

Med allting

Hur det hänger ihop

Med allting

Om man gjorde nå’t fel

Var man inte så bra

Om man gjorde nå’t fel

Var man inte så bra

Gjorde nå’t fel

Var man inte så bra

Om man gjorde nå’t fel

Var man inte så bra

Eller

Så är det bara

Tyst, tyst

Tyst, tyst

Tyst, tyst

Tyst, tyst

Tyst, tyst

Tyst, tyst

En journalist:

Sara! Lämnar du din stol?

Hur känns det?

Vill du inte fortsätta?

Sara Danius:

Jo. Men det finns ju

annat att göra

här i livet

Gustav III:

Vadå?

Kör och ensemble:

Tystnaden är väldigt viktig

Tyst tyst tyst tyst

Tystnaden är väldigt viktig

Tyst tyst tyst tyst

Tystnaden är väldigt viktig

Tyst tyst tyst tyst