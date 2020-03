I kölvattnet av coronaviruset har varselsituationen i Skåne inte varit lika dyster hittills i mars som i övriga riket. Men enligt Arbetsförmedlingen är det troligtvis mindre ljust på den skånska arbetsmarknaden än vad varselstatistiken signalerar.

Bild: Anders Wiklund/TT

Från 1-15 mars rapporterades 4 669 varsel in till Arbetsförmedlingen i hela landet, varav de flesta rapporterades in förra veckan. Totalt under månadens två första veckor handlar det om cirka 1300 fler varsel än under hela mars i fjol, enligt siffror som myndigheten presenterade i tisdags.