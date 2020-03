Dagens viktigaste nyheter

Detta har hänt i dag.

Sverige

Halv miljard i coronastöd till idrotten

Idrotten får en halv miljard kronor i stöd för att klara effekterna av coronavirusets spridning. Det ska mildra effekterna för föreningar och arrangörerna sedan Idrottssverige stannat upp. – Det här är en svår situation och det är viktigt att vårt idrotts- och föreningsliv överlever, så att vi efter coronakrisen fortsatt ska kunna titta på och utöva idrott, säger Amanda Lind till TT.

Sverige

Krispaket på en halv miljard till kulturen

Regeringen skjuter till 500 miljoner kronor till kultursektorn, berättar kultur- och idrottsminister Amanda Lind vid en pressträff. – Det är viktigt att vårt föreningsliv runt om i landet överlever även efter coronakrisen, säger hon.

Helsingborg

Parkera gratis på lördagar – en av stadens stödåtgärder

Två timmars gratis parkering på lördagar. Uteserveringar får sättas ut redan nu. Det är två av Helsingborgs stads åtgärder för att rädda livet i centrum.

Men Lunds kommun gör mer än så.

Skåne

Region Skåne: ”All vård som inte är nödvändig ska ställas in eller skjutas upp”

Materielbrist och sjukskrivningar gör att Region Skåne inför generell återhållsamhet för all planerad vård. All vård som inte är nödvändig ska ställas in eller skjutas upp.

Ekonomi

Volvo Cars stänger fabriker

Coronakrisen får Volvo Cars att stoppa all produktion i Sverige, Belgien och USA. 25 000 anställda i Sverige berörs under två veckor. Facket är ändå hoppfullt.

Ekonomi

Lastbilsvolvo permitterar 20 000 anställda

Lastbilsjätten Volvo permitterar all personal i Sverige med anledning av coronakrisen. Hur länge är oklart i det här skedet, enligt Volvo. – Det handlar i stort sett om när världen kommer tillbaks till normala omständigheter igen, säger presschefen Claes Eliasson.

Ekonomi

Årets lönerörelse skjuts upp

Årets stora lönerörelse skjuts fram på grund av coronakaoset. Facken och arbetsgivarna inom industrin har enats om att återuppta förhandlingarna i höst. Även LO och Svenskt Näringsliv skjuter på lönerörelsen.

Ekonomi

Nytt krispaket till företagen från regeringen

Regeringen är klar med ännu ett krispaket till företagen. Staten utökar nu krediter och kreditgarantier till främst mindre företag.

Sport

Rögle bekräftar – sex spelare lämnar klubben

Sex spelare bekräftas nu som förluster av Rögle, däribland Roman Will, Kodie Curran och Ted Brithén.