Utflyktsvädret optimalt inför helgen

Solsken och värme är prognosen de kommande dagarna. "Även en bit in på nästa vecka kommer det bli en del sol", säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

Efter fredagens vårdagjämning blir dagen längre än natten. Men även ur meteorologisk synvinkel triumferar ljuset över mörkret de kommande dagarna.

Ett högtryck ligger över Skåne och gör att västra delarna av landskapet präglas av solsken de kommande dagarna. Temperaturen kan sjunka ner till noll, eller någon grad därunder nattetid. Dagtid kommer det bli mycket sol.

– På dagarna värmen solen och det kommer kunna bli omkring fem grader. Lokalt kan det närma sig åtta grader i Malmö och Helsingborg, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

Inte en enda regndroppe väntas falla i Skåne under lördagen. Det ser nästan lika snålt ut på vindfronten. Även om vissa lokala skillnader kan förekomma.

– Generellt blir det lugnt med vindarna. På lördagen skulle det kunna bli några friska vindbyar. Men inget exceptionellt, säger Malva Lindborg.

Temperaturen väntas bli något svalare under söndagen. I Malmö kommer temperaturen hålla sig under fem grader och under eftermiddagen blir det mulet. Det blir lite svalare i västra Skåne.

– På söndagen skulle det kunna dra in lite mera moln under dagen, men det är bara tillfälligt. Det blir soligt under stora delar av söndagen, säger Malva Lindborg.

Nederbörd blir det mindre av. SMHI räknar inte med något regnfall i hela Skåne under helgen. Och kommande veckan?

– Vi har ett högtryck över oss så vädret kommer se liknande de kommande dagarna. Även en bit in på nästa vecka kommer det bli en del sol, säger Malva Lindborg.