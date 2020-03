Vad gör kulturarbetarna i karantänen?

Just nu är det kris i kulturbranschen. Föreställningar, författarsamtal och konserter ställs in, produktioner läggs på is och kontrakt rivs. Filip Yifter-Svensson pratar med sju skånska kulturarbetare över Facetime om hur de påverkats av coronakrisen. Möt sjukhusclownen som inte får gå till jobbet, komikern som inte är så peppad på att stå på scen, och operasångaren Rickard Söderberg som bjuder på spontan balkongsång.

Komikern Jonatan Unge befinner sig på turné med sin humorgrupp Semst. När vi når honom är han på väg till Eskilstuna där premiären ska äga rum.