Yrkesmusiker: Är som ett arbetsförbud

500 miljoner kronor i akut stöd till kulturbranschen i coronakrisens spår. Det meddelade kulturminister Amanda Lind på en presskonferens. Frilansmusikern Torbjörn Fall välkomnar stödet, men betonar att det är viktigt att man inte glömmer de kulturarbetare som arbetar bakom kulisserna.

– Den här krisen berör fler människor än vad man kan tro, säger Torbjörn Fall.

Han beskriver sig själv som en av de kulturarbetare som arbetar ”lite vid sidan om”. Under sin 30-åriga karriär som frilansmusiker har han bland annat spelat med artister som Niklas Strömstedt och Kayo och i husband i tv-program som ”Allsång på Skansen” och ”Så ska det låta”. I vår skulle han ha åkt ut på en hyllningsturné för Björn och Benny. Den har nu blivit framflyttad.

– Min arbetsbörda har gått från kanske 150 till 2 procent, säger Torbjörn Fall. Det är som att en hel bransch fått arbetsförbud. Många är jätteoroliga.

Enligt Torbjörn Fall är det viktigt att det stöd på 500 miljoner kronor som nu presenterats kommer hela kulturbranschen till del.

– Många i kulturvärlden är relativt osynliga. Det handlar bland annat om musiker, ljud- och ljustekniker, mask, peruk, ja, en enorm massa människor.

Samtidigt menar han att stödet också måste kunna gå till producenter som behöver planera för framtiden.

– Ska man komma i gång med ett kulturliv igen måste man också gå in och stötta producenterna så att de vågar satsa på nya projekt. Det är ändå de som kommer att anställa folk sedan. Just nu vågar de inte planera, eftersom de inte har några pengar och eftersom folk just nu inte köper förköpsbiljetter, säger Torbjörn Fall.

Bland andra Klys (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) har tidigare efterfrågat en förändring av a-kassan för frilansande kulturarbetare som kämpar i corona-tider. På presskonferensen sade kulturminister Amanda Lind att det är något som man kommer att titta vidare på.

– Skulle man kunna göra om regelverket så att även småföretagare kan ha a-kassa utan att behöva lägga ner sina företag så är det jättebra, och skulle man dessutom kunna hitta ett regelverk kring det och behålla det så vore det ännu bättre, säger Torbjörn Fall.