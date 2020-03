Curry för veganer och alla andra

Vad lagar man till en vegan? Varför inte en värmande currygryta? Kräma på med kryddor och smaker. "More is more". Även för veganer.

Ladda din gryta med massor av smak och grönt. Veganska currygrytor är kalasgoda även för köttätare. Bild: Janerik Henriksson/TT Det lär väl knappast ha undgått en levandes själ att vi alla bör dra ned på vår köttkonsumtion för planetens och våra barns framtids skull. Fler och fler läsare hör av sig och önskar mer veganska recept. Så i dag blir det så för hela slanten. Oavsett om det är du själv, någon i din familj eller middagsgästen som är vegan så kan det vara bra att ha några säkra kort i rockärmen. För det är minsann inte alltid så enkelt att veta vad man ska bjuda veganer på. Själv stupar jag alltid vid osten. Ost är liksom livets lim och i mina ögon väldigt svårt att vara utan.