Nu kan man be Ängelholms församling om hjälp med att handla

Även Svenska kyrkans verksamheter påverkas av coronaviruset. Striktare hygien vid nattvarden och planer på att flytta ut viss verksamhet utomhus är några av förändringarna.

Våren är en intensiv tid för kyrkans aktiviteter. När ljuset och värmen återvänder är det många som väljer att gifta sig eller att döpa sina barn. Snart är det även dags för konfirmation.

Men pandemin gör att även kyrkans verksamheter berörs av riktlinjerna från myndigheterna. Till exempel ska äldre inte i onödan utsättas för risken att smittas och samlingar med större grupper ska undvikas.

Gisela Pernrup är kyrkoherde och präst i Strövelstorps församling där en del förändringar redan genomförts.

– Vi ändrar om lite grann i almanackan. Just nu har vi inte igång våra verksamheter som är riktade till äldre, men gudstjänsterna fortsätter, säger hon.

De verksamheter som är riktade till just äldre som nu ställs in i Strövelstorps församling är Torsdagsträffen och Lunch i gemenskap. Efter måndagens lunch, då besökarantalet var hälften mot vad det brukar vara, beslutade församlingen att ställa in de kommande luncherna.

– Vi tar ställning till vad myndigheterna säger och ändrar därefter. Den här veckan kommer utvisa en del. Men vi får vara uthålliga och inte skynda iväg. Vi försöker ställa om för att de förändringar vi gör ska hålla ett tag framöver, säger Gisela Pernrup.

Församlingen för nu även diskussioner kring om det går att genomföra några av arrangemangen utomhus.

– Vi har verksamhet för barn och föräldrar. Vi har nu en tanke om att istället göra en barnvagnspromenad. Det ser ju ut att bli lovande väder, så det blir nog uppskattat, säger Gisela Pernrup.

Fredrik Höggren, som är kyrkoherde i Ängelholms församling, berättar att de förändrat vissa moment vad gäller nattvarden.

– Den är i princip densamma, det är jag som doppar brödet i vinet, men jag räcker sedan över brödet och personen själv får ta det i sin mun, berättar Fredrik Höggren.

En del av församlingens verksamhet flyttas från kyrkans lokaler och hem till medarbetarna.

Fredrik Höggren understryker att människor ska kunna nå kyrkan, även om man inte kan besöka den fysiskt.

– Huvudbudskapet är att vi finns här för församlingen. Om folk vill prata så kan man nå oss via telefon, men det går även att besöka oss i kyrkorummet om så önskas, säger Fredrik Höggren.

Gisela Pernrup berättar att de fått en del samtal från oroliga församlingsmedlemmar.

– Det är en och annan som ringer och är orolig. Det är också många som ringer och har goda tankar och förslag på vad man kan göra, säger hon.

Församlingen i Ängelholm kommer även att från och med måndag bistå med hjälp för de församlingsmedlemmar som inte kan ta sig ut, och som inte får hjälp av hemtjänst.

– De kan ringa till oss under förmiddagen och få hjälp med att handla, och sedan får de levererat under eftermiddagen, säger Fredrik Höggren kyrkoheder i Ängelholms församling.