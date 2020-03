Bronelius (C) avgår som ordförande i Bun

Centerpartiets ordförande i Barn- och ungdomsnämnden avgår med omedelbar verkan. Beskedet om att hon lämnar uppdraget kommer en månad innan kommunfullmäktige tros komma att rösta om nekad ansvarsfrihet för hennes ansvar i den så kallade Möbelskandalen.

Laholms Tidning har sökt Bun:s numera före detta ordförande, Maria Bronelius, under måndagen, utan resultat. Bild: LT/Arkiv

Det var sent i fredags som Maria Bronelius (C) lämnade in sin avskedsansökan för uppdraget som ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.