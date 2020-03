Peter Fällmar Andersson: Hans ord till 1,3 miljarder indier – stanna hemma

"THERE IS ABSOLUTELY NO NEED TO PANIC", skriver premiärminister Modi på Twitter. Nu stänger hela Indien i 21 dagar.

Premiärminister Narenda Modi talar till Indien. Bild: India Today Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna. Vid midnatt (kl 19.30 svensk tid) stänger Indien.