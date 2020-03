SR utökar livemusiken i P3 Session

När allt fler konserter ställs in eller skjuts på framtiden utökar Sveriges Radio antalet livekonserter i programmet P3 Session. Flera artister bjuds nu in för att göra konserter i Sveriges Radios studio – de spelas dock in utan publik.

Myra Granberg kommer och spelar både egna låtar och covers den 25 mars, sedan följer Alex Järvi 26 mars, Jelassi 30 mars, Tjuvjakt och Newkid 31 mars, Greekazo 1 Cuz och Yei Gonzales 1 april och Viagra Boys 2 april.

”Det känns härligt att kunna få göra nånting i stunden för våra fans som sett fram emot våra gig som blev inställda nu under våren”, säger Olle Grafström i Tjuvjakt i ett pressmeddelande.

Programmet sänds live i P3 men kommer även att gå att lyssna på i efterhandfinnas på Sveriges Radios playtjänst och webbplats.