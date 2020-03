WHO: Epicentrum kan vara på väg mot USA

Över 2,6 miljarder människor i världen uppmanas att hålla sig hemma på grund av coronaviruset. Pandemins epicentrum kan komma att flyttas från Europa till USA, där antalet fall stiger snabbt, enligt WHO.

Indien, världens näst folkrikaste land, sätts i ett slags storskalig karantän med anledning av coronaviruset, meddelar premiärminister Narendra Modi. Det betyder att totalt 2,6 miljarder människor i världen omfattas av långtgående restriktioner för hur de får röra sig utomhus, enligt nyhetsbyrån AFP:s sammanräkning.

De flesta av länderna, bland dem Indien, Storbritannien, Frankrike och Italien, har infört ett slags obligatorisk hemkarantän. Andra har infört regelrätt utegångsförbud eller bara starka rekommendationer att stanna hemma.

Kina, där utbrottet startade, börjar allt mer återgå till det normala. Från onsdagen hävs reserestriktioner i Hubeiprovinsen där jättestaden Wuhan ligger. För själva Wuhan är reserestriktionerna i kraft fram till 7 april.

Världshälsoorganisationen WHO konstaterade nyligen att utbrottets epicentrum flyttats från Asien till Europa. Vid en presskonferens på tisdagen säger WHO:s talesperson Margaret Harris att 85 procent av de nya fall som rapporterats in till WHO sedan måndagen kommer från Europa och USA.

I USA ökar antalet fall snabbt. Enligt WHO:s siffror på måndagskvällen hade Europa rapporterat in drygt 20 000 nya fall dygnet innan. USA rapporterade drygt 16 350 fall, vilket innebar mer än en fördubbling av det totala antalet.

På en fråga om epicentrum av sjukdomen covid-19 kan vara på väg att flyttas från Europa till USA svarar Margaret Harris att det är möjligt, med tanke på hur snabbt antalet fall ökar i USA.

– Vi kan inte säga att det är fallet än, men potentialen finns. De har ett mycket stort utbrott och ett utbrott som ökar i intensitet, säger hon.

Enligt den sammanräkning som Johns Hopkins-universitetet i USA gör har USA på tisdagen rapporterat in över 46 500 fall, vilket är det tredje största antalet fall, efter Kinas drygt 81 500 och Italiens nästan 64 000.

I Italien meddelar myndigheterna att antalet döda och nya fall minskar för andra dagen i rad, men framhåller att det är för tidigt att utropa seger över utbrottet. Människor uppmanas att fortsätta respektera de tuffa restriktionerna.