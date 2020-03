Dr Dre-hit del av amerikanskt kulturarv

Rapparen och producenten Dr Dres g-funk-skiva ”The chronic” från 1992 anses vara av sådan kulturell betydelse att den nu ska bli arkiverad i Library of congress, som en del av USA:s nationella inspelningsregister.

Även Tina Turners ”Private dancer”, Dusty Springfields ”Dusty in Memphis” och Whitney Houston-hiten ”I will always love you” samt Village Peoples discoklassiker ”YMCA” blir bevarade i registret, skriver Pitchfork