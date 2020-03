Kickboxarna på gång – trots mycket inställt

Tre tävlingar har ställts in – men annars är det uppåt i Fight Club Ängelholm.

Tretton år i rad har Big Bang varit ett givet inslag, men i år tvingades eldsjälen Martin Eisengarten ställa in Fight Club Ängelholms arrangemang. Den gången var intresset alldeles för svagt, men när klubben skulle göra ett nytt försök, på lördag, är det coronaviruset som sätter stopp.

– Nu finns det ju inte så mycket att göra, men när jag ställde in Big Bang var jag grymt besviken och faktiskt riktigt förbannad. Då var jag till och med lite orolig för svensk kickboxning överhuvudtaget.

Eisengarten menade att det klena intresset – inte minst från alla stora klubbar – skulle drabba landslagets fortsatta verksamhet och i ren frustration ställde han in även årets andra tävling i Ängelholm.

– Men tydligen var det bara lite segt i början av terminen. De hade en tävling i Skurup, som drog väldigt många deltagare, och jag var inställd på att vi skulle köra igen, i slutet av mars.

Nu har klubben ställt in all verksamhet sedan någon vecka tillbaka, så beslutet att ställa in Fight 75 kom ganska tidigt. Martin Eisengarten är dock beredd att köra igång, så fort restriktionerna släpps, och han försäkrar att föreningen mår lika bra som vanligt.

– Vi har ungefär 120 medlemmar och det är där vi brukar ligga. Sedan har vi omkring tio aktiva som tävliar.

Ängelholm är i första hand inriktat på kickboxning och vid fjolårets SM blev klubben bäst av alla. Elvira Landin och Sebastian Olsson tog guld, Sebastian Rodriguez har internationella meriter och bakom dem är flera talanger på gång.

– Ta en kille som Daniel Suran. Han är bara arton år, men har utvecklats väldigt snabbt och kan bli mycket, mycket bra.

Anton Wall är ett annat starkt namn och han blev för övrigt helt nyligen svensk mästare i thaiboxning. Men där tävlar han numera för Halmstad, liksom Förslövskillen Marcus Sundin Liljedorff, en annan SM-vinnare.